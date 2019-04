Academia especializada no público feminino é sensação no Xaxim

Espaço oferece desde musculação a tratamentos de estética e atende as mais variadas idades

Quem nunca sonhou em poder fazer os mais diversos tratamentos em um único lugar, economizando tempo e tendo seus tratamentos de forma integrada? Foi pensando nessas mulheres que o Espaço Academia Emmel foi desenvolvido. “Somos especializados no atendimento do público feminino. Possuímos uma equipe multidisciplinar para atender as mais variadas necessidades como médica clínica geral dermatologista, fisioterapeuta, três educadoras físicas, uma esteticista e uma nutricionista”, explica Thayro Emmel, proprietário do espaço.

Mesmo para as pessoas apresentam restrições físicas ou ainda precisam de uma atenção especial a academia está preparada. “Possuímos uma piscina com rampa de acesso para clientes com dificuldades motoras em um banheiro totalmente adaptado”, reforça.

Aqui tudo é pensado para facilitar a vida da mulher. Seja para a fase da gestação onde existe a recomendação de hidro e pilates visando favorecer – para aquelas que desejam – um parto natural, auxiliando com técnicas de respiração, fortalecimento, evitando o ganho de peso e inchaço ou ainda para a melhor idade que é assistida em aulas na piscina para que possa fortalecer a musculatura e evitar as dores no dia-a-dia. Se os filhos são pequenos, o espaço ganha mais um ponto permitindo que as mães possam treinar enquanto os pequenos – a partir dos quatro anos – possam fazer natação infantil.

Mas se você busca cuidado e bem-estar a Academia Emmel também oferece massagem relaxante, limpeza de pele, drenagem linfática, lipomodeladora e outros serviços de estética. Além disso o espaço conta com um estúdio de pilates com atendimento de uma fisioterapeuta para quem possui indicações ortopédicas e não consegue treinar na parte da musculação. “Nas turmas de musculação atendemos cada cliente com um treino personalizado, acompanhamento trimestral de medidas e peso com nossa nutricionista”, destaca. Todas aulas são exclusivas para mulheres tornando o ambiente tranquilo para treinar.

Serviço

Espaço Academia Emmel

Rua João Machado, 55.

Xaxim. Curitiba-PR

Hidroginástica e Pilates:

de segunda a quinta-feira.

Musculação:

de segunda a sexta-feira.

Horário: das 7h30min às 11h e das 14h às 21h.

Agendamentos de aulas experimentais pelo WhatsApp: (41) 9 9829-4057

Atendimento automático para informações: (41) 3092-7117

www.espacoemmel.com.br