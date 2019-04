Ruas do Boqueirão e Bairro Novo são revitalizadas com asfalto novo

Juntas as ruas devem receber um investimento de aproximadamente R$ 300 mil

A Secretaria Municipal de Obras Públicas iniciou às obras de pavimentação nas ruas Danilo Pedro Schreiner, no Alto Boqueirão, abrangência da Regional Boqueirão e Ourizona, no Sítio Cercado, na Regional Bairro Novo. Ao todo, 480 metros receberão novo asfalto e contam com o investimento de aproximadamente R$ 300 mil. Caso não se intensifiquem as chuvas, as obras devem ser concluídas até o próximo dia 21 de março.

A obra em 70 metros da Rua Danilo Pedro Schreiner está localizada entre o Ribeirão dos Padilhas e a Rua Operário Santo Dias, no Alto Boqueirão. O investimento no trecho revitalizado é de R$ 51.738,22.

Na Rua Ourizona, que irá compor o futuro binário com a Rua Nova Aurora, o trecho de 410 metros que está sendo pavimentado fica entre o Ribeirão dos Padilhas e a Rua David Tows. O valor investido na revitalização do asfalto é de R$ 238.022,66.

Manoel Pereira da Silva trabalha na sua borracharia na Rua Ourizona há 26 anos. Ao lado tem a sua casa, onde vive com a esposa. “Sou otimista e acredito que as mudanças trazem melhorias. Um novo asfalto na frente de casa e do trabalho deixa a região mais bonita e pode até aumentar a minha clientela”, disse.

Nas obras das ruas, que são uma sequência da outra, só separadas por uma ponte sobre o Ribeirão dos Padilhas, é utilizado o processo de reciclagem a frio, que reutiliza a camada danificada, agrega água, brita e cimento para compor a nova base do pavimento da rua. A intervenção também promove o reforço estrutural das vias.

Binário

Nos próximas semanas, o Bairro Novo vai ganhar um novo binário. As ruas Nova Aurora e Ourizona passam a ter sentido único de circulação pela extensão de aproximadamente três quilômetros, no trecho entre as ruas Pinhalão e Coronel Joaquim Antônio de Azevedo. A implantação do binário visa melhorar o trânsito e dar mais segurança e organização para motoristas e pedestres.

A Rua Nova Aurora terá sentido ao bairro Umbará e a Rua Ourizona seguirá sentido ao Alto Boqueirão. Além disso, a Rua Nova Aurora contará também com uma ciclofaixa, no trecho entre a Coronel Joaquim Antônio de Azevedo e a Tijucas do Sul. Nas duas últimas quadras (da Rua São José dos Pinhais até a Tijucas do Sul), a ciclofaixa será compartilhada com os pedestres.

Para a implantação da mudança, a Superintendência de Trânsito (Setran) analisou o comportamento de motoristas e pedestres nas duas ruas que compõem o novo binário e, também, nas vias adjacentes a elas.