Prefeitura faz manutenção por toda a cidade. Veja os endereços

As equipes de manutenção da Prefeitura estão fazendo várias ações nas regionais da cidade neste mês de abril. A iniciativa faz parte da Zeladoria Municipal, programa de serviços de manutenção urbana, como roçadas, limpeza de galerias pluviais e bocas de lobo, operações de tapa-buraco nas ruas, desobstrução e limpeza de córregos.

Este trabalho impacta diretamente na qualidade de vida do curitibano e no cuidado com a cidade.

Regional Matriz

Um dos destaques deste mês é a revitalização de trechos de canaletas dos ônibus biarticulados, danificadas pelo uso frequente dos eixos de transporte. Por isso, foi determinada manutenção de pavimento rígido na Regional Matriz, na canaleta da Avenida Affonso Camargo com a Sete de Setembro e também na da Marechal Floriano Peixoto entre a Sete de Setembro e a Avenida Iguaçu. “As melhorias dão mais segurança e comodidade para os milhares de passageiros que passam por ali”, explica o superintendente de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo, João Vidal.

Além disso, a Prefeitura recupera o pavimento de uma via importante da área central. Na Doutor Muricy, os trabalhos de fresagem e recape do pavimento estão sendo feitos em toda extensão, desde a Jaime Reis até Avenida Visconde Guarapuava.

Asfalto em 59 ruas

Mas a manutenção urbana não se concentra no Centro da cidade. Pelos bairros estão distribuídas diversas frentes de obras.

Nesta semana, a Prefeitura começou um amplo programa de revitalização da malha viária da capital pela Rua Rio de Janeiro, no bairro Água Verde – Regional Fazendinha/Portão. São 320 metros de fresa e recape, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Amazonas.

Este programa prevê a revitalização de trechos de 59 ruas e é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado. O convênio tem valor de R$ 25,6 milhões.

Regional Portão

Já na Regional Portão, foram feitas roçada no eixo de animação Arthur Bernardes (Santa Quitéria), manutenção de pavimento na Rua Pasteur, podas preventivas de arvores nas ruas Maranhão (Água Verde) e Lubumir Viergbiski (Campo Comprido), manutenção de iluminação pública na Rua Baldur Magnus Grubba e reforço na segurança com a chegada de novos veículos da Guarda Municipal!

Estão sendo feitas melhorias no sistema de drenagem e roçada às margens do Rio Vila Formosa na altura da Rua Aristides Borsatto no Fazendinha.

Regional Bairro Novo

Na Regional Bairro Novo, a Prefeitura está construindo uma ciclovia na Rua Colomba Merlin, no Bairro Novo. A obra tem extensão de 1.200 m, entre a Nicola Pelanda e o Parque Lago Azul, e quando estiver concluída, além de incentivar o uso de bicicletas também facilitará o acesso ao lazer para os moradores da região.

As equipes atuam também no Cajuru, fazendo obras para viabilizar o binário das ruas Niterói e Sebastião Marcos Ruiz. No atual estágio, os trabalhadores estão fazendo o assentamento de meio-fio na Rua Niterói. Anteriormente, a rua passou por reciclagem do pavimento numa extensão de 1.115 m, entre a BR-277 e a Rua Natal.

Já na Regional Pinheirinho, está sendo feita a manutenção do pavimento da Rua Fioravante Slaviero, entre a ruas João Bastiniaki e Pedro Zagonel. Na mesma região, a Prefeitura trabalha na manutenção da Rua Durval Pacheco, no Novo Mundo, entre a Linha Verde e a Maestro Francisco Antonelo.

Regional Boqueirão

Nas ruas David Towns Oliveira Viana e Diogo Mugiatti, na Regional Boqueirão, está sendo feita recuperação do pavimento. Na David Towns, os trabalhos se concentraram entre a ruas Arnaldo Gussi e Sagitários. Na Diogo Mugiatti, a intervenção ocorre entre a as ruas Bartolomeu L. Gusmão e Carlos Laet. E na Oliveira Viana, o reparo foi feito na esquina com a R. Cel. Luiz José dos Santos.

Para facilitar o acesso de pessoas com deficiência à Escola Municipal Lapa foram implantadas duas rampas de acessibilidade, que já foram devidamente sinalizadas pela Superintendência de Trânsito.

A Regional Boqueirão também não descuida da limpeza dos rios, ação preventiva permanente para prevenir enchentes. As equipes da Prefeitura fizeram a manutenção preventiva no Córrego Evaristo da Veiga entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Paulo Setubal, ao longo de 1km.