Seminário aborda prevenção da gravidez na adolescência

O Programa Adolescente Curitibano – Prevenção da Gravidez na Adolescência, da Secretaria Municipal da Saúde, reuniu nesta quinta-feira (25/4) diferentes setores da sociedade no I Seminário Intersetorial de Boas Práticas para Prevenção de Gravidez na Adolescência.

No seminário, feito no Salão de Atos do Parque Barigui, foram apresentados os resultados de ações desenvolvidas nos Distritos Sanitários do Bairro Novo, CIC e Tatuquara voltadas para a faixa etária de 10 a 19 anos.

“A adolescência é um momento lindo da vida. Queremos mostrar os trabalhos que estamos realizando nesses Distritos para que esses adolescentes cresçam, tenham perspectivas e façam a opção de um filho no momento mais apropriado”, destacou a secretária municipal da Saúde, Marcia Huçulak.

O objetivo do evento é mobilizar que pessoas de outras regiões de Curitiba se sintam estimuladas a iniciar novos trabalhos em parceria, envolvendo também a comunidade e familiares dos adolescentes.

O seminário reuniu representantes das secretarias municipais da Saúde, Educação, Meio Ambiente, Esporte, Lazer e Juventude, da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), da Fundação de Ação Social (FAS), do Conselho Estadual dos Direitos da Criança do Adolescente (CEDCA); do Conselho Municipal da Juventude, do Conselho Estadual, da Sociedade Paranaense de Pediatria, do Sindicato das Escolas Particulares e de organizações não-governamentais.

Melhores índices

Em 2018, 8,4% do total de bebês nascidos vivos em Curitiba foi de mães entre 10 e 19 anos. A taxa está abaixo do que a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza para países desenvolvidos (indica um limite de 10%).

“Mas quando olhamos por regiões a cidade, temos indicadores desiguais e isso precisa ser trabalhado”, ressaltou a secretária. “A prevenção da gravidez na adolescência é um desafio grande e isso envolve toda a sociedade” completou.

Programa

O Programa Adolescente Curitibano – Prevenção da Gravidez na Adolescência, que faz parte do Rede Mãe Curitibana Vale a Vida, iniciou as atividades no início deste ano pelos Distritos Sanitários do CIC, Tatuquara e Bairro Novo, pela alta vulnerabilidade social das regiões.

O trabalho vai se estender por toda Curitiba e o seminário da tarde desta sexta é uma das ações formativas do projeto.

Participação jovem

Além da apresentação das ações bem-sucedidas de profissionais voltadas a públicos de 10 a 19 anos, o seminário abriu espaço para os adolescentes. Os mestres de cerimônia foram dois estagiários que atuam na Secretaria da Saúde, Caio, de 19 anos, e Livia, de 16 anos.

O evento também teve a apresentação de um dos grupos do projeto MusicaR, da FCC; da Banda do Caximba, formada por alunos do Colégio Estadual Profª Maria Gai Grendel e dois estudantes do CAIC Bairro Novo leram uma mensagem aos participantes do seminário.

Presenças

Também participaram do Seminário o chefe do Núcleo Regional da Educação de Curitiba da Secretaria Estadual de Educação, Getúlio Della Torres Júnior; a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila; o presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Thiago Ferro; a coordenadora dos Núcleos Regionais da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Angelina Netska Balaguer; a presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ), Leocimary Toledo Staut, e o administrador da Regional Matriz, José Dirceu de Matos.