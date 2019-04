Pais aprendem a se cuidar para ajudar os filhos com deficiência

Compartilhe!

Ajudar os pais de estudantes em inclusão a se cuidarem e assim poderem atender com mais tranquilidade e eficiência o desenvolvimento dos filhos com deficiência. Esse é o objetivo da Escola de Pais, iniciativa da Secretaria Municipal da Educação para aproximar e orientar as famílias de crianças e estudantes em inclusão das unidades da rede municipal.

“Queremos cuidar do cuidador. E nada melhor do que conversar abertamente e compartilhar experiências”, explicou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Na noite desta quinta-feira (25/4) foi realizado o segundo encontro da Escola de Pais deste ano, no auditório da secretaria, no bairro Alto da Glória. Participaram 30 pais, mães e crianças em inclusão da reunião com técnicos da Educação e da Secretaria Municipal da Saúde.

Os temas abordados foram Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down, além de dicas sobre o que os pais podem fazer com os filhos em casa para auxiliar no desenvolvimento. “É importante acreditar no potencial de cada um, para que eles se desenvolvam conforme suas características”, comentou Maria Sílvia.

A diretora do Departamento de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado, Gislaine Coimbra Budel, destacou que o diálogo mais próximo nesses encontros, quando são abordados casos específicos, minimiza dificuldades e oferece soluções. “A secretaria está aqui para suporte, orientações, acolhimento e resoluções. Agradecemos muito a participação de todos”, disse Gislaine.

Magali Silva Barbosa, mãe da Manuelli, 9 anos, estudante da Escola Municipal Donatilla Caron dos Anjos, no Uberaba, disse que decidiu participar para poder entender o que exatamente a filha precisa. Manuelli tem Síndrome de Down, é muito comunicativa e adora a escola, mas precisa melhorar alguns aspectos do aprendizado. “Às vezes a gente acha que a criança precisa de uma coisa, mas na verdade é outra, aqui a gente pode buscar o melhor caminho”, disse a mãe.

A rede

A Secretaria da Educação oferece 15 modalidades de atendimento a estudantes em inclusão, o que permite que cada um seja atendido com equidade, conforme as suas necessidades.

São nove Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs), que realizam um trabalho específico por meio de dois serviços: avaliação e atendimento. Esses centros são compostos por equipes de profissionais da Secretaria Municipal da Educação – professores das áreas visual e auditiva e pedagogos especializados – e psicólogos da Secretaria Municipal da Saúde, que fazem a avaliação.