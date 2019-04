Conselho de Inovação começa a definir política em Curitiba

Compartilhe!

Menos de 30 dias após sua criação, o Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia esteve reunido, na última quarta-feira, no Engenho da Inovação, no Rebouças, para iniciar as discussões sobre as diretrizes e ações de apoio ao ecossistema de empreendedorismo do Vale do Pinhão. O colegiado tem a missão definir a política estratégica de inovação da capital a médio e longo prazos.

Uma câmara técnica permanente do conselho será criada para aprofundar temas, estudar os problemas do setor, propor soluções em suas respectivas áreas de especialidade e ampliar a participação no contexto metropolitano. “Lideranças do ecossistema estão unidas no conselho para poder levar Curitiba a um outro patamar de crescimento, com aumento da produtividade, da renda, da geração de empregos e da competitividade internacional”, afirmou Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba e integrante do conselho.

No dia 9 de maio, o colegiado volta a se reunir, no Engenho da Inovação, para eleger a presidência, instituir a Câmara Temática Permanente e aprovar o regimento interno.

Formado por 12 membros, o Conselho de Inovação de Curitiba reúne representantes do poder público, de universidades e do setor produtivo. “Temos o grande desafio de formular e propor diretrizes e ações para promoção da ciência, tecnologia e inovação”, reiterou Cris.

Além da presidente da Agência Curitiba, participaram da primeira reunião Rodrigo Sepulcri Rosalem, do Fecomércio; Ivan Carlos Vicentin e Gilberto Branco, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Rodrigo Rafael de Medeiros Martins, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep); Diogo Henrique Becker, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Paraná (Sebrae/PR); Ricardo Henrique Moreton Godoi e Cleverson Renan da Cunha, da Universidade Federal do Paraná (UFPR); Eduardo Crhistiano Lobo Aichinger, da Associação Comercial do Paraná (ACP); Leila Teresinha Maranho e Ligia Alves da Costa Cardoso, da Universidade Positivo; Erica Costa Mielke, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente; Marcia Regina Krama, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc); Frederico Lacerda, da Agência Curitiba; e Enelvo Martinelli, da Pontifícia Universidade Federal do Paraná (PUCPR).