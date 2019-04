Prefeitura começa pelo Água Verde recuperação do asfalto de mais 59 ruas

Compartilhe!

Nesta segunda-feira (22/4), a Prefeitura começou mais um amplo programa de revitalização das vias da capital pela Rua Rio de Janeiro, no bairro Água Verde. São 320 metros de fresa e recape, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Amazonas.

Este programa prevê a revitalização de trechos de mais 58 ruas e é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado. O convênio, no valor de R$ 25,6 milhões, foi citado pelo prefeito em exercício Eduardo Pimentel na manhã desta quarta-feira (24/4), em pronunciamento na Câmara Municipal de Curitiba, como um dos exemplos do trabalho conjunto do prefeito Rafael Greca e o governador Ratinho Júnior. “A parceria de Curitiba com o Governo do Estado continua e está mais fortalecida”, comentou Eduardo.

327 ruas recuperadas

O prefeito em exercício também fez um balanço de obras na cidade. “Foram asfaltadas 327 ruas contando com a parceria dos vereadores, obras paralisadas que encontramos quando assumimos o município foram concluídas, revitalizamos centros esportivos e centros de lazer e devolvemos para a comunidade para promoção da saúde e bem-estar”, relatou.

Outra ação importante citada foi a apresentação dos projetos de Curitiba que estão em Brasília para os senadores paranaenses Oriovisto Guimarães e Flávio Arns, em reunião ocorrida na segunda-feira (22/4).

O prefeito em exercício também informou aos vereadores que Curitiba recebeu o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor na categoria Cooperação Intermunicipal para o Desenvolvimento Econômico, com o projeto Pró-Metrópole (Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da RMC).

O Pró-Metrópole é um movimento de interesse público, sem fins lucrativos, com o objetivo de estimular o desenvolvimento produtivo integrado dos municípios da Grande Curitiba, onde vivem 30% dos paranaenses e que representa 42% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

O programa integra representantes dos setores públicos e privado e tem como participantes a Prefeitura de Curitiba, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec), a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR), a Federação do Comércio (Fecomércio) e a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná (Faciap).

Eduardo também agradeceu o apoio dos vereadores para que tudo isso se tornasse realidade e parabenizou o vereador Serginho do Posto pela gestão anterior como presidente da Câmara e o atual presidente do legislativo municipal, vereador Sabino Picolo.

Ele também enalteceu a votação do ajuste fiscal do município que foi aprovado pelos vereadores, o que garantiu o equilíbrio das finanças do município e possibilitou que a Prefeitura pudesse voltar a investir em obras e melhorias para a população. E agradeceu o que chamou de diálogo transparente e democrático protagonizado pelos vereadores.