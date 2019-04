Com equipe própria, Urbs recupera câmeras e painéis e economiza R$ 3 mi

Câmeras de monitoramento do transporte coletivo e painéis de informações dos terminais e das estações-tubo da cidade estão sendo recuperados com equipes próprias da Urbs (Urbanização de Curitiba S/A). A medida ajuda a economizar recursos com contratos externos.

O trabalho começou em outubro passado depois do treinamento de técnicos do CCO (Centro de Controle e Operações), da área de Tecnologia da Informação da Urbs e da Unidade de Manutenção e Transporte. “Um contrato para um serviço parecido com os que os nossos técnicos estão fazendo custaria cerca de R$ 300 mil por mês, mais de R$ 3 milhões no ano”, avalia Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Desde de que começou a manutenção, o índice de recuperação dos equipamentos é de mais de 70% nas estações e 90% nos terminais. Entre câmeras e painéis de informações variáveis, o sistema de transporte coletivo tem cerca de 1.300 equipamentos que há mais de sete anos funcionam sem interrupção, 24 horas por dia. “Eles estão numa atividade intensa, na rua, expostos as variações do clima e precisam de manutenção constante”, disse Júlio Panicio, coordenador do CCO.

As câmeras das estações-tubo do Passeio Público, da Vila Fanny (Linha Verde) e da Rodoviária são exemplos de equipamentos recuperados pela equipe. Entre os problemas encontrados estão falta de conexão, cabeamento e algumas peças quebradas. “O trabalho é recuperar a infraestrutura e só não consertamos as avarias que comprometem todo o equipamento a ponto de precisar de substituição”, disse Panicio.

Dos 1.300 equipamentos, 694 são PMVs que passam mensagens sobre os ônibus para passageiros que estão dentro das estações e terminais. O restante são câmeras de monitoramento nestes mesmos locais. Elas estão conectadas e transmitem as imagens das movimentação em tempo real diretamente ao CCO.

GALERIA DE IMAGENS