STF aprova licitação de R$ 1,1 mi para refeições que incluem ingredientes como lagosta e vinhos

Compartilhe!

Ação popular contesta decisão e explica que o STF violou os princípios de moralidade com prejuízo aos cofres públicos

Após a repercussão da aprovação do Supremo Tribunal Federal (STF) para licitação que prevê o fornecimento de refeições servidas para a Corte, uma ação popular foi movida na Justiça Federal do Distrito Federal para contestar o pregão eletrônico que prevê gastos de até R$ 1.134 milhão em itens como lagosta e vinhos.

O autor da ação é o servidor público estadual Wagner de Jesus Ferreira, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Ele acusa o edital de dispor sobre diversos itens licitados “cuja necessidade para o serviço público é duvidosa”, violando os princípios da moralidade e da eficiência e podendo inclusive gerar grave prejuízo ao erário.

Fazem parte do menu desde o café da manhã, passando pelo “brunch”, almoço, jantar e coquetel. Na lista, estão produtos para pratos como bobó de camarão, camarão à baiana e “medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada”. Os vinhos são um “mimo”. Se for vinho tinto fino seco, só servem o Tannat ou assemblage, de safra igual ou posterior a 2010 e que “tenha ganhado pelo menos 4 (quatro) premiações internacionais.” O STF reiterou que o edital “reproduz as especificações e características de contrato semelhante firmado pelo Ministério das Relações Exteriores, validado pelo Tribunal de Contas da União, mas com redução: dos 21 itens contratados pelo ministério, 15 são objeto da licitação do STF”.