Fim de semana tem MPB, cultura indígena e dança cigana

Curitiba terá várias atrações culturais neste fim de semana. Na sexta-feira (3/5) e no sábado (4/5), no Teatro Sesc da Esquina, acontece o encontro do Vocal Brasileirão com o cantor, compositor e violonista mineiro Sérgio Santos. O repertório abrange boa parte da discografia do compositor, com forte inspiração mineira e afro-brasileira. As apresentações ocorrem às 20h, com direção e regência artística de Vicente Ribeiro.

Continua em cartaz o espetáculo Jardim – Um Solo Poético para Crianças, com apresentações aos sábados e domingos, às 17h, no Auditório Antônio Carlos Kraide. Jardim conduz o espectador a uma viagem pela existência, contemplando a vida, a passagem do tempo, por meio da poesia. A entrada é franca e a classificação é de 7 a 12 anos.

A partir deste domingo (5/5) até sexta-feira (10/5), a Fundação Cultural promove a Mostra de Cinema & Debates sobre a Cultura Indígena. Estão programados debates, exibição de filmes e exposição de artesanato. A programação começa no Memorial de Curitiba, com exposição de artesanato indígena, e depois segue à Cinemateca.

Também no domingo, o Clã Cigano Sara Kali apresenta dança, demonstrando a alegria e a energia da cultura cigana na Praça Iguaçu, no Memorial de Curitiba, às 11h. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Para encerrar a programação, o espetáculo O Saci e a Pipa será apresentado no Teatro do Piá, também no domingo, às 11h. Sob a direção de Manoel Kobachuk, a obra conta as aventuras do Saci-Pererê, uma criatura travessa e muito brincalhona que se diverte com animais e pessoas, mas acaba criando muitas confusões com uma pipa. Com entrada franca e classificação livre, a atração estará em cartaz também no dia 12/5.

Programação cultural do fim de semana

Vocal Brasileirão divide o palco com Sérgio Santos

Data: 3 e 4/5

Local: Sesc da Esquina – Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Centro

Horário: 20h

Ingresso: 30 | 15 – www.aloingresso.com.br ou na bilheteria da Capela Santa Maria

Jardim – Um Solo Poético para Crianças

Data: 4 e 5/5

Local: Auditório Antônio Carlos Kraide – Portão Cultural (Av. Rep. Argentina, 3.432 – Portão)

Horário: 17h

Ingresso: gratuito

Mostra sobre Cultura Indígena

Data: 5/5

Local: Memorial de Curitiba – R. Claudino dos Santos, 79 – Centro Histórico

Horário: 9h às 15h

Ingresso: gratuito

Clã Cigano Sara Kali

Data: 5/5

Local: Memorial de Curitiba – R. Claudino dos Santos, 79 – Centro Histórico

Horário: das 11h às 12h

Ingresso: gratuito

O Saci e a Pipa

Data: 5/5 e 12/5

Local: Teatro do Piá – Praça Garibaldi, 7 – Centro Histórico

Horário: 11h

Ingresso: gratuito

