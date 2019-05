Armazéns da Família da Prefeitura beneficiam 11 mil famílias de desempregados

Compartilhe!

Desempregada desde o fim do ano passado, a operadora de caixa Poliana Santos, 27 anos, viu a renda familiar diminuir nos últimos meses. Afinal, todas as contas estão sendo pagas apenas com o salário do marido, Edegar, que é autônomo. Com a necessidade de economizar nos gastos, ela não pensa duas vezes em fazer compras de gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza nos Armazéns da Família da Prefeitura.

“É o lugar mais barato e é onde eu encontro tudo o que preciso para o nosso dia a dia em casa”, afirma Poliana, que abastece a despensa com produtos de uma das unidades da Prefeitura no Sítio Cercado.

Voltados a famílias com renda de até cinco salários mínimos, os Armazéns da Prefeitura têm, atualmente, 11 mil cadastros em que o titular é um desempregado. “O enfrentamento da pobreza com a garantia universal de uma alimentação de qualidade e a melhoria do padrão nutricional da população são prioridades em Curitiba. Por isso, as famílias que estão sofrendo com o desemprego também precisam ter acesso aos 315 itens dos Armazéns da Prefeitura”, salienta Luiz Gusi, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab).

Comprovante de renda

Ivone Aparecida de Melo, diretora do Departamento de Abastecimento Social da Smab, conta que uma dúvida recorrente de uma pessoa desempregada é como comprovar para a Prefeitura, não tendo holerite e sendo a única pessoa provedora da família, que ela está enquadrada no limite máximo de renda para fazer compras no Armazém da Família.

“Buscamos sempre dar acesso. Por isso, além dos documentos pessoais obrigatórios (RG e CPF) e do comprovante de endereço, a pessoa precisará encaminhar via on-line pelo site ou pessoalmente, nos Núcleos da Smab nas Ruas da Cidadania, a carteira de trabalho, para que nossas equipes possam fazer uma análise das informações”, explica Ivone. O cadastro é liberado em, no máximo, 72 horas.

Para as famílias que não têm renda comprovada ou carteira de trabalho, por desenvolverem atividades informais, o cadastro será concedido após a realização de verificações, junto aos órgãos competentes (Receita Federal, Secretaria Municipal de Finanças e Cadastro Único do Governo Federal).

O gerente de cadastro dos Armazéns da Prefeitura, Guilherme Roberto Rodrigues, lembra ainda que, na hora da formalização da família no programa, são exigidos os documentos e comprovantes de renda (quando maiores de 18 anos) de todos os moradores da residência. “Atualmente, muitos idosos aposentados moram com seus familiares e os dados deles também precisam ser incluídos no cadastro”, reforça ele.

Programa

A Prefeitura conta com 33 unidades de Armazéns da Família em Curitiba que oferecem gêneros alimentícios e de higiene e limpeza a preços, em média, 30% mais baratos que no varejo. Ao todo, 260 mil famílias curitibanas podem fazer compras nos armazéns. São cerca de 1 milhão de moradores da capital com acesso ao programa da capital, que é referência nacional de segurança familiar.

O cadastro nos Armazéns da Família pode ser feito on-line por computador ou pelo smartphone, inclusive o envio da documentação exigida, caso esteja fazendo o primeiro cadastro. A pessoa poderá inda procurar os Núcleos da Smab nas Ruas da Cidadania de cada Regional (confira os endereços no link).

Documentos necessários de todos os membros da família para o cadastro nos Armazéns da Família:

- Carteira de Identidade

- CPF

- Carteira de Trabalho e Previdência Social

- Dos filhos menores: certidão de nascimento ou carteira de identidade

- Comprovante de residência (faturas de luz, faturas de água ou telefone fixo no nome do usuário ou seu cônjuge, com data de no máximo três meses da realização do cadastro)

- Comprovante de rendimento (contracheque, comprovante de seguro desemprego, declaração anual de MEI ou demonstrativo de crédito de benefício INSS, nos casos de aposentado, pensionista ou beneficiário)

- cópia completa da declaração anual de imposto de renda (se declarante)

