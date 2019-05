Aberto edital de novas vagas para vendedores ambulantes

Compartilhe!

A Prefeitura abriu edital para vagas de comércio ambulante na região central e em parques de Curitiba. São 68 vagas para vários setores de vendas – 40 na região central e outras 28 em parques.

As inscrições podem ser feitas até às 17h do dia 29/5, quarta-feira. Os interessados devem ir até o Núcleo do Urbanismo da Matriz, na Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa.

As informações completas estão nos editais Área Central e Parques.

Vagas disponíveis

Região central

27 – confecções/artigos de couro

4 – pipoca

2 – doces secos industrializados

1 – milho verde

2 – caldo de cana

1 – sorvete pasteurizado

1 – coco e variações

2 – cachorro quente

Parques

3 – churros (em veículos)

4 – caldo de cana

3 – água de coco

1- algodão doce

4 – pequenos brinquedos

4 – pipoca

9 – sorvete

Para formalizar a inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos

. Foto 3X4

. Cópia e original do RG e CPF

. Cópia do comprovante de endereço (água, luz, banco, Detran…, residente em Curitiba)

. Cópia e original da certidão de casamento – se for o caso

. Cópia e original da certidão de nascimento dos filhos menores – se for o caso

Quem for selecionado no edital deve complementar alguns documentos, de acordo com a função, no prazo de 30 dias para apresentar.

. Cópia e original do certificado do curso de manipulação de alimentos

. Foto do equipamento – no caso de cachorro-quente e caldo de cana

. Cópia e original do documento do veículo, se for o caso, para cachorro-quente e caldo de cana, em nome do requerente, conforme Decreto 400/2018