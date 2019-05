FAS oferece palestras gratuitas sobre como conseguir emprego

Compartilhe!

A Fundação de Ação Social – FAS Trabalho vai promover duas palestras gratuitas para pessoas que estão desempregadas e querem retornar ao mercado de trabalho e outra sobre como se dar bem em uma entrevista de emprego. Elas fazem parte da programação do município pelo Dia do Trabalho, celebrado em 1 de maio.

A primeira delas, chamada de Workshop Retorno ao Mercado de Trabalho, será realizada em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), nesta sexta-feira (3/5). A ação será na Central de Captação de Vagas do Sine Matriz, na Rua Monsenhor Celso, 35, Centro.

Das 8h às 17h, os trabalhadores vão receber dicas para entrevista, como elaborar currículo, pretensão e negociação salarial, como lidar com as emoções durante a fase de transição, marketing pessoal e rede de contato.

O evento é aberto e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo site da ABRH (abrh-pr.org.br) ou pelo link https://www.sympla.com.br/workshop-retorno-ao-mercado-de-trabalho—projeto-superacao__510432

A segunda oportunidade de capacitação será na próxima quarta-feira (8/5), com a palestra Como ter Sucesso em Processos Seletivos, promovida em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE/PR). Durante o evento, no Memorial de Curitiba (Teatro Londrina), das 13h às 17h, os trabalhadores poderão conhecer também os programas Liceus de Ofícios e Mobiliza, desenvolvidos pela FAS Trabalho.

Para participar é preciso fazer inscrição pelo Portal Aprendere (aprendere.curitiba.pr.gov.br) ou pelo link http://aprendere.curitiba.pr.gov.br/cursos/detalhes/13089. Haverá 170 vagas disponíveis.

O Memorial de Curitiba fica na Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco.