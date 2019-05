Empreendedor de Curitiba tem oportunidades para o crescimento profissional

Compartilhe!

Maio terá uma grande programação gratuita dedicada ao desenvolvimento dos negócios individuais dos curitibanos. Para quem planeja abrir ou fazer crescer sua empresa, as capacitações mensais nas Ruas da Cidadania começaram hoje (terça) e seguem até o dia 30/05.

Além disso, de 20 a 24 de maio, a Prefeitura e o Sebrae-PR promovem a Semana MEI, com palestras, seminários e atividades no Engenho da Inovação, no Rebouças, e um grande mutirão com todos os serviços de apoio ao empreendedor da cidade reunidos no Parque Barigui.

Segundo Letícia Wolf Moura Justus, coordenadora dos Espaços Empreendedor da Prefeitura e responsável pela programação, as capacitações e a Semana MEI têm como objetivos incentivar a formalização de atividades e ajudar as pessoas que já têm uma empresa a crescerem de forma segura e sustentável. “O maior desafio daquele que se torna um empreendedor é se manter competitivo no mercado. Por isso, a importância dos eventos programados”, reforça ela.

Cursos

Quatro capacitações da Prefeitura para MEIs estão programadas para este mês. Na terça-feira (7/5), das 14h às 17h, a Rua da Cidadania do Boa Vista terá uma oficina de marketing digital. Com o tema O Poder das Mídias Sociais para o Sucesso do Seu Negócio na Prática, os empreendedores serão orientados sobre como potencializar o negócio em plataformas como Youtube, Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp.

No dia 9/5, das 14h às 16h, a Rua da Cidadania do Cajuru recebe a palestra Como ter Ideias Criativas e Inovar na Prática; e a Rua da Cidadania da CIC irá sediar, no dia 15/5, das 14h às 16h, o seminário Torne-se um MEI e Como Emitir Nota Fiscal de Serviço. Já no dia 30/5 será oferecida a primeira capacitação na Rua da Cidadania do Tatuquara, que voltou a ter um Espaço Empreendedor em abril. A partir das 14h, será oferecida a palestra Torne-se um MEI.

Mutirão

O ponto alto da programação de maio será uma semana inteira dedicada aos microempreendedores individuais (MEI) de Curitiba. De 20 e 24, a Prefeitura e o Sebrae/PR promovem a Semana MEI, com palestras, cursos, oficinas e consultorias para aqueles que têm sua própria empresa e também para quem pretende abri-la.

As atividades serão gratuitas e vão ocorrer no Engenho da Inovação, no Rebouças, sede da Agência Curitiba, órgão ligado ao município e responsável pela política de empreendedorismo e inovação da cidade.

A Semana MEI terá ainda um mutirão no Salão de Atos do Parque Barigui, reunindo todos os serviços de apoio aos empreendedores de Curitiba. A programação detalhada do evento será divulgada na próxima semana.