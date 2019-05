FAS recebe 2 toneladas de alimentos do Bazar Moda do Bem

Compartilhe!

A Fundação de Ação Social (FAS) recebeu 2 toneladas de alimentos não-perecíveis doadas pelo Bazar Moda do Bem. O evento reúne mais de 70 lojas de marcas de Curitiba e teve a 15ª edição realizada na sexta-feira e no sábado (3 e 4/5).

O presidente da FAS, Thiago Ferro, acompanhou a equipe no recolhimento das doações, na manhã de domingo (5/5), no Buffet du Batel, e agradeceu à idealizadora do evento, Yannih Tsushima.

“Essa doação é muito importante para a FAS porque todos os alimentos vão ser usados na montagem de cestas básicas que iremos entregar a famílias que são atendidas nos Cras (Centros de Referência da Assistência Social) e vivem em extrema pobreza”, explicou Ferro.

Entre os itens recebidos pela FAS estão pacotes de arroz, macarrão, fubá, feijão, açúcar, sal, café, trigo, lentilha e pipoca. Todos os produtos foram doados pelas pessoas que participaram do Bazar do Bem como forma de ingresso. O evento recebeu ao todo 7 toneladas de alimentos e beneficiou, além da FAS, outras instituições de assistência social e de proteção animal da cidade.

Segundo Yanni, o Bazar do Bem reúne solidariedade e oportunidade de compras de produtos de marcas famosas com grandes descontos.