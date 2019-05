Presentes de Curitiba para agradar mães de todos os gostos

Compartilhe!

Domingo está chegando e ainda não tem ideia de presentes para o Dia das Mães? Em uma das lojas #CurtibaSuaLinda qualquer opção é certeza de agradar até mesmo as mães com gostos mais exigentes. Todos os produtos são autorais, criados por artistas e artesãos locais e têm a grife da cidade, com preços variados.

Confira essa seleção com algumas sugestões de presentes e lembranças da #CuritibaSuaLinda que variam de R$ 3 a R$ 400. As lojas são administradas pela Urbanização de Curitiba (S/A) dentro de um projeto de valorização dos artesãos e artistas locais, selecionados pelo Instituto Municipal de Turismo.

Para ela ficar bonita e descontraída. Peças únicas com estampas de obras de artistas curitibanos como Poty Lazzarotto. ETKS – R$ 100 | Econtexto – R$ 50 Feito pelas mãos da talentosa artesã curitibana Pedrina Maria dos Santos, ou Dona Pedrina, as echarpes de fitas são peças exclusivas. R$ 140 Em qualquer parede ou mesmo num móvel, peças da artista Georgiana Vidal, que fez uma releitura contemporânea das obras da mãe, a Vivian Vidal (em memória). R$ 170 Como utilitário ou como peças de charme. São feitas pelas mãos da artista Maria Ângela Tassi, numa técnica de fusão de vidro (fusing). A coleção tem peças variando de R$ 20 a R$ 400

Para ela que gosta de ler, marcador de livro, da artesão Kezia Talisin. R$ 3 Símbolo máximo da natureza curitibana em forma de joia, a coleção da artista Maria Fernanda Gagliastri para ela arrasar em qualquer ocasião. R$ 100 Pintadas à mão e com detalhes em prata, brincos e pingentes para destacar ainda mais a beleza dela. Da artista Kellen Scherffler – R$ 60



Endereços da lojas #CuritibaSuaLinda

1 – Palacete Wolf: Praça Garibaldi, 7, Centro Histórico

De terça a sexta das 09h às 17h:30. Sábados das 09h às 13h:30. Domingos das 09h às 14h:30. Não abre às segundas-feiras.

2 – Torre Panorâmica das Mercês:Rua Prof. Lycio Grein Castro Velozzo, 191, Mercês

De terça a sexta das 10h às 18h. Sábados e domingos das 12h às 18h. Não abre às segundas-feiras.

3 – Mercado Municipal: Av. Sete de Setembro, 1865, Centro

De terça a sábado das 9h às 18h. Domingos das 09h às 13h. Não abre às segundas-feiras.

4 – Espaço Cultural David Carneiro: Rua Brigadeiro Franco (em frente ao número 1.845), quase na esquina com a Comendador Araújo, no Centro.