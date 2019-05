Centros Esportivos do Cajuru fazem atividades para alegrar as mães

Aqua-zumba, caminhada e plantio de flores. Atividades variadas para comemorar o Dia das Mães serão realizadas nesta sexta-feira (10/5) pelo Núcleo Regional da Secretaria Municipal do Esporte Lazer e Juventude do Cajuru para que os alunos dos centros esportivos confraternizem com as mamães.

No Centro da Juventude (Cejuv) Audi/União, no Uberaba, às 9h30, os alunos das atividades aquáticas foram convidados a participar de uma aula de aqua-zumba.

Já no Centro de Esporte e Lazer (CEL) Caio Junior, no Jardim das Américas, será realizado um mutirão de plantio de flores, com a participação de profissionais do centro e alunos, a partir das 8h, seguido de um café da manhã colaborativo. As plantas serão cedidas pelo horto municipal, que fica no Capão da Imbuia.

A atividade do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Vila Oficinas será uma caminhada a partir das 8h30, com saída no próprio centro. No percurso, pontos importantes do bairro, como a empresa Rumo e as canchas de bocha, com o intuito de apresentar locais que muitas vezes os próprios moradores não conhecem. Na chegada, haverá um café da manhã, com mesa de frutas para incentivar a alimentação saudável.