Feira Gastronômica no Jardim Ambiental começa nesta sexta

Compartilhe!

Curitiba ganha a partir de hoje (10/5) uma nova feira gastronômica da Prefeitura. O sexto ponto – denominado Feira Gastronômica Jardim Ambiental – irá reunir dez comerciantes de pratos prontos na Rua do Herval, junto ao Jardim Ambiental II, entre as ruas Atílio Bório e Zeila Moura dos Santos, no Cristo Rei.

Das 17h às 22h, a população poderá saborear hambúrgueres, pastéis, espetinhos, pierogi, focaccia, açaí e outros petiscos.

Segundo Luiz Gusi, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), a nova feira será uma opção de lazer para a população dos bairros próximos e também irá ajudar a revitalizar a região do Jardim Ambiental II, uma reivindicação dos moradores à Prefeitura. “A administração da Regional Matriz, além de nos trazer esta demanda da população, também foi responsável pela troca de lâmpadas, tanto do trecho do Jardim Ambiental como na rua do Herval, melhorando a iluminação e favorecendo a segurança do local”, destaca ele.

Gusi lembra que, como nos demais pontos da Prefeitura, os alimentos comercializados na Feira Gastronômica do Jardim Ambiental terão procedência garantida graças ao trabalho da Gerência do Controle de Qualidade da Smab. “Através de um rigoroso check list, vários quesitos precisam ser cumpridos pelos comerciantes, como limpeza dos food trucks e mesas da praça de alimentação, higiene pessoal, descarte adequado de resíduos e a correta temperatura dos alimentos”, enumera o secretário.

Outros pontos

Além da Feira Gastronômica do Jardim Ambiental, a Prefeitura oferece cinco outros pontos que comercializam exclusivamente pratos preparados para consumo na hora.

No Sítio Cercado, a feira ocorre toda segunda-feira, das 17h às 22h. No Tarumã/Cristo Rei, às quintas, das 17h às 22h. No Capão Raso, os comerciantes vendem às sextas, das 17h às 22h. Já no Batel, a feira gastronômica ocorre no sábado, das 12h às 21h. Além disso, nos dias de jogos, o estádio Couto Pereira, no Alto da Glória, recebe a Feira Gastronômica de Futebol.

Horários e locais das Feiras Gastronômicas de Curitiba.

Serviço: Feira Gastronômica do Jardim Ambiental

Data: todas as sextas-feiras (a partir de 10/5)

Horário: das 17h às 22h

Local: Rua do Herval, junto ao Jardim Ambiental II, entre as ruas Atílio Bório e Zeila Moura dos Santos, no Cristo Rei