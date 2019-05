Ônibus Museu leva arte e história da cidade aos curitibinhas

Curitiba ganhou um ônibus que vai levar lições de cultura e de história diretamente às escolas da rede municipal de ensino. O projeto “Ônibus Artes e Patrimônio – Ônibus Museu” foi lançado nesta terça-feira (7/5), na Escola Municipal CEI Anísio Teixeira, no Atuba.

Realizado por meio de parceria entre o Solar do Rosário, a Secretaria Municipal da Educação e a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), o Ônibus Museu tem como objetivo despertar o pertencimento à cidade por meio da arte, cultura, ciência, história de Curitiba e tecnologia.

“É um verdadeiro museu sobre rodas, algo único, que vai levar lições sobre nossa história e nossa cultura pela cidade”, explicou o prefeito Rafael Greca. O ônibus tem painéis, estações de trabalho, fotos e artefatos que enriquecem as aulas dos estudantes e trazem novas possibilidades pedagógicas.

“Nele os curitibinhas podem, por exemplo, vasculhar a areia e encontrar ossos de animais do nosso geossítio, flechas, arcos, cerâmicas, e assim aprender sobre a história da nossa gente e nossa terra. O velho ônibus agora equipado com tecnologia transporta conhecimento e também amor, porque só se ama aquilo que se conhece”, disse Greca.

A inauguração contou com uma apresentação do coral “Canta, Teixeirinha”, formado por crianças do 3º ano da escola, que cantaram “Aquarela”, do Toquinho. “Eu canto há bastante tempo, mas me apresentar assim é a primeira vez, que delícia, ainda mais para apresentar esse ônibus diferente e tão legal”, comentou a estudante Alana Bonetti dos Santos, 9 anos.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, explicou que o veículo adaptado vai percorrer os Centros de Educação Integral (CEIs) da rede. “Isso devido à necessidade de a escola oferecer uma estrutura que comporte o ônibus, como espaço para estacionamento em suas dependências e condições de fornecimento de energia elétrica”, disse. “Esta ação é mais uma opção em prol das nossas crianças. O programa Linhas do Conhecimento, que oferece aulas de campo na cidade, já teve mais de 86 mil participações, e esta é mais uma ação diferenciada”, completou Maria Sílvia.

A diretora do Solar do Rosário, Lúcia Casillo Malucelli, agradeceu ao prefeito e aos patrocinadores. “Faz um ano e meio que trabalhamos neste projeto do Solar, fundado pela minha mãe, Regina Casillo. É muita alegria levar arte para quem não tem o hábito de ir aos museus. Queremos que as crianças estimulem suas famílias a frequentarem esses espaços da cidade”, afirmou Lúcia.