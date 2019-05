Ruas da Cidadania recebem exposição sobre mães de santo

Compartilhe!

A exposição “Mães de Santo, seus ritos, festas e celebrações aos Orixás”, sobre a vida de três mães de santo moradoras de Curitiba, será levada às regionais durante o mês de maio. Receberão a mostra as Ruas da Cidadania do Boqueirão, CIC e Fazendinha e o Centro Cultural Casa Kozák, que abrangem as regiões onde se situam alguns dos terreiros da cidade.

Por intermédio de fotografias, vídeos e áudios, a mostra traça a relação das mães de santo com suas crenças, religiosidade e as conexões que cada uma tem com os Orixás. As mães de santo retratadas são Sandra de Xangô, Dalzira Yaguná e Vilma de Iemanjá.

A ideia principal é aproximar novas gerações com o intuito de desmistificar as opiniões formadas sobre religiões de matrizes africanas. O projeto, idealizado pelos produtores culturais Gil Rhodrigues e Helen Patrícia Bastos do Prado, foi realizado por meio do edital de Patrimônio Imaterial do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba.

Serviço: Mães de Santo, seus ritos, festas e celebrações aos Orixás

14 a 17 de maio – Centro Cultural Casa Kozak – R. Padre Júlio Saavedra, 588 – Uberaba

21 a 24 de maio – Rua da Cidadania CIC – R. Manoel Valdomiro de Macedo, 2460 – CIC

28 a 31 de maio – Rua da Cidadania Portão-Fazendinha – R. Carlos Klemtz, 1100 – Fazendinha

Entrada franca