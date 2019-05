Mais 40 ônibus e subsídio fortalecem transporte público na Grande Curitiba

Compartilhe!

A Prefeitura completou a entrega de 248 novos ônibus para Curitiba. Mais 40 veículos foram incorporados pela Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) à frota do transporte coletivo da cidade. Em junho será feita uma mais uma entrega para a a renovação da frota.

O prefeito Rafael Greca apresentou os novos ônibus no estacionamento do Parque Barigui e com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, assinou o termo de suplementação orçamentária para subsídio do transporte coletivo. Pelo termo, o governo repassará R$ 40 milhões, parcelados durante o ano, ao Fundo de Urbanização de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba repassará R$ 50 milhões.

“Essa parceria fortalece a integração metropolitana do transporte e ajuda a manter a tarifa do passageiro no atual patamar de R$ 4,50, pois os custos do sistema são maiores do que a arrecadação e o subsídio é importante para esse equilíbrio”, disse Greca.

Outras medidas de integração metropolitana serão tomadas. Na próxima semana, Prefeitura e Governo do Estado assinarão convênio que prevê a criação de duas novas as linhas de ônibus: a Tupi/Vila Juliana, entre o bairro Caximba (Curitiba) e o município de Araucária, e a Pinhais/Centenário.

A primeira será administrada pela Urbs que destacará quatro ônibus articulados para a operação. A outra será administrada pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec). “Estamos tratando a Urbs e a Comec de forma técnica e nada mais justo do que o Governo do Estado ajudar a melhorar o transporte coletivo que movimenta nossos trabalhadores e a economia”, disse Ratinho Junior.

O convênio que será assinado também prevê estudos com a Superintendência Municipal de Trânsito (Setran) de mais 11 faixas exclusivas para ônibus metropolitanos.

Participaram do evento a primeira-dama, Margarita Sansone; o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto; o vice-prefeito Eduardo Pimentel; o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; o presidente da Comec, Gilson de Jesus dos Santos; e os vereadores Beto Moraes, Geovane Fernandes e Pier Petruzziello

Novos ônibus nos bairros

Os 40 novos ônibus entregues nesta quinta-feira são biarticulados (oito) e articulados (32) que substituirão veículos do mesmo modelo com mais de dez anos de uso.

O prefeito anunciou que essa frota atenderá as linhas Inter 2, Interbairros 2, 3 e 4, Cabral/Portal, Boqueirão (biarticulados), Trabalhador, Circular Sul e Alto Boqueirão.

Como é a nova frota

Todos os novos ônibus têm câmeras de segurança – nove nos biarticulados e seis ou sete nos articulados. A iluminação interna com tecnologia LED deixa os veículos mais claros. Outra característica comum é o motor Euro 5, menos poluente do mercado.

Entre os itens de acessibilidade, cada veículo conta com dois espaços reservados para cadeirantes, sinal sonoro e visual de fechamento das portas, placas com o prefixo do ônibus em braile, mensagem de voz na solicitação de parada do cadeirante e 20% de bancos destinados à pessoas com deficiência, idosos ou grávidas.

Os 40 novos ônibus entregues nesta quinta

8 biarticulados, Expresso (cor vermelha)

Capacidade de passageiros: 250

Câmeras: 8 internas + 1 de apoio ao condutor

11 articulados, categoria Expresso (cor vermelha)

Capacidade de passageiros: 180

Câmeras: 7 internas + 1 de apoio ao condutor

11 articulados, Ligeirinho (cor cinza)

Capacidade de passageiros: 150

Câmeras: 6 internas + 1 de apoio ao condutor

7 articulados, Interbairros (cor verde)

Capacidade de passageiros:145

Câmeras: 6 internas + 2 de apoio ao condutor

3 articulados, Intercambiável (cor laranja)

Capacidade de passageiros: 145

Câmeras: 6 internas + 2 de apoio ao condutor