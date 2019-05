Inscrições abertas para corrida contra o trabalho infantil

Compartilhe!

As inscrições para a próxima etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua da Prefeitura estão abertas. O primeiro lote terá mil inscrições para os 10 km masculino e mil para os 10 km feminino. A 2ª Corrida Municipal contra o Trabalho Infantil será no dia 2 de junho.

Estão abertas as inscrições para a prova de 5 km da etapa, com mil inscrições no total. Nesta segunda, dia 20 (10 km) e terça (5 km) de maio, também às 21h, será disponibilizado o segundo lote de inscrições, com as mesmas quantidades do primeiro lote.

Os cadastros podem ser feitos antecipadamente, mas as inscrições para a prova serão liberadas somente nas datas e horários informados, permanecendo disponíveis somente até o limite de inscrições disponibilizado no http://corridasweb.curitiba.pr.gov.br/FrmLogin.aspx

A prova é organizada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e conta com o apoio da Fundação de Ação Social (FAS), seguindo as diretrizes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Percurso

As provas de 10 km e 5 km terão largada na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 4.800, no Campo Comprido, próximo ao portão de entrada da sede da Fundação de Ação Social.

A estrutura de apoio para os atletas e para as assessorias de corrida, com guarda-volumes, será montada no estacionamento da FAS, que receberá também a área de escape e dispersão, bem como o pódio para a cerimônia de premiação.

A largada para a prova de 10 km, masculino e feminino, será às 7h. E para a prova de 5 km, a largada será às 7h15.

Os interessados podem obter maiores informações sobre a 2ª Corrida Municipal contra o Trabalho Infantil no http://mid.curitiba.pr.gov.br/2019/00259353.pdf