Mulheres participam de aulão de defesa pessoal no Parque Náutico

Iniciativa busca orientar as participantes em caso de situações de violência

Para ajudar as mulheres a se protegerem, a equipe do Grão Mestre Edson Carlos de Oliveira, Karatê Shubu-dô, promoveu um aulão de defesa pessoal para este público, no Parque Náutico do Iguaçu. Ao todo 45 mulheres participaram do evento que demonstrou a importância e os inúmeros benefícios da Defesa Pessoal (Shubu-dô).

“No cenário atual de violência contra a mulher e com os altos índices de feminicídio, a sociedade feminina necessita saber se defender. As mulheres precisam aprender técnicas para conseguir se desvincular de diferentes ameaças em situações de violência. Em algumas situações as técnicas de defesa pessoal podem ajudar a salvar vidas”, explica Sabrina Matos, karateca e uma das responsáveis pelo evento.

Violência contra mulher

O Brasil registrou em 2017 uma média de 164 estupros por dia totalizando mais de 60 mil casos no ano. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e alertam que os números podem ser muito mais alarmantes, já que menos de 10% dos crimes são comunicados, os estupros podem chegar a 500 mil por ano. Somado a isso os casos de violência contra mulher e feminicídio não param de crescer, a cada duas horas uma mulher é assassinada no país, os números são do Monitor da Violência.

Próximas atividades:

O Karatê Shubu-dô reúne centenas de atletas por todo país. Em Curitiba, berço da modalidade sob os cuidados do idealizador Grão Mestre Edson Carlos de Oliveira, várias atividades estão programadas.

26 de maio – 2° Treino de Esgrima (Shubu-dô).

Praca Nossa Senhora da Salete. Centro Cívico.

1° de junho – Campeonato de Luta. Local a definir.

4 de agosto – 2° Exame geral de Faixa. Ginásio Tarumã.

Para mais informações, acesse a página www.facebook.com/Shubudo