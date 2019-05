Noiva e maquiador: uma relação de confiança

Compartilhe!

Algumas dicas são peças fundamentais para não transformar o grande dia em pesadelo

O casamento é um momento que permite ao casal vivenciar várias idealizações, dos pequenos aos grandes detalhes. E a maquiagem da noiva faz parte desse pacote, afinal quem não deseja se sentir bem numa das cerimônias mais importante da vida? Mas para evitar estresse e decepções é preciso estar alinhada com o profissional escolhido para essa tarefa. “As noivas sempre trazem milhões de ideias, porém nem tudo o que elas gostam se adequa ao tipo do olho. Por isso a importância de se construir uma relação de confiança entre a cliente e o maquiador”, explica a maquiadora especialista em noivas, Liliane Santos.

Verificar a qualidade dos produtos utilizados, pontualidade do profissional e experiência no estilo que deseja também podem evitar surpresas desagradáveis. “São pontos que ajudam a noiva a se decidir justamente porque atestam antes do casamento o comprometimento do maquiador envolvido com o processo. Um profissional especialista tem a sensibilidade de saber o que se encaixa para o dia do casamento. Além de ter um cuidado maior com os produtos que vai utilizar, evitando que a maquiagem borre, por exemplo”, acrescenta.

Liliane ainda explica que a escolha do profissional vai determinar a memória construída desse dia. “A recordação do casamento ficará registrada para toda vida. Por isso a realizar prévias é fundamental para a noiva ter ideia do trabalho do maquiador e também para o maquiador conhecer melhor o gosto da noiva e, juntos, chegarem ao resultado sonhado para o dia”, sugere.

Tendências do mercado – Naturalidade é a palavra de ordem para 2019. Maquiagens em tons pastéis, com uma pele bem trabalhada, evidenciando o aspecto natural estão em alta no segmento noivas. “E, claro, sem esquecer do iluminador que está sempre em destaque”, completa.

Entre os erros mais cometidos estão carregar demais na pele ou no iluminador e usar uma base que não é da cor da pele. “Uma pele muito carregada ressalta as linhas de expressão e deixa muito pesada a maquiagem. Já o iluminador deve ser usado sim, porém sem deixar com muito brilho. A base, por sua vez, deve ser exatamente da cor da pele, porque com a tendência dos contornos, às vezes podem deixar a pele branca demais e isso acaba ficando muito em evidência nas fotos”, alerta.

