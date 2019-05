Atleta mirim do Alto Boqueirão volta a se destacar

Compartilhe!

Ainda este ano o pequeno Leonardo pode se tornar tricampeão brasileiro de Triathlon

Um pequeno morador do Alto Boqueirão, em Curitiba, continua a acumular bons resultados no Triathlon. Leonardo Santos Espindola Dias, de apenas nove anos, venceu recentemente a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro Infantil de Triathlon na categoria 10 anos. “Fiquei muito emocionado e muito feliz com meu resultado. Este ano subi de categoria e as distâncias foram maiores tanto da natação, quanto na bike e na corrida. Me senti orgulhoso”, comemora o atleta mirim.

Praticando o esporte há dois anos Leonardo sonha alta: quer ser campeão mundial e participar das Olimpíadas. E para isso o menino tem dedicado boa parte dos seus dias, entre o intervalo dos estudos ele treina, treina muito para evoluir cada vez mais e os resultados são a prova do futuro promissor do atleta. “Fiquei em 2º lugar como atleta destaque do ano de 2018 pelo Circuito Renault de Triathlon. O evento de premiação aconteceu em março deste ano. Em abril conquistei o 3º lugar no 1º Circuito de Corrida de Rua Infantil de Curitiba”, destaca.

Leonardo ainda pode realizar mais um feito de grande destaque este ano e se consagrar tricampeão brasileiro da sua modalidade. “Ele tem muitas provas para disputar em 2019 e grandes chances de também se tornar campeão paranaense”, completa o pai Eduardo Espindola Dias. Mas para concretizar as metas a família esbarra num velho problema do esporte, a falta de patrocínio e incentivo. “O principal desafio ainda é a falta de apoio, pois o esporte exige uma demanda financeira grande”, explica Eduardo.

Entretanto, o assunto financeiro fica sob administração dos pais, que deixam Leonardo focado apenas em fazer o que gosta, treinar. “O esporte é algo muito importante na minha vida. Aprendo sempre a respeitar meu pai e minha mãe, a respeitar meus professores e treinadores, a ter disciplina. Aprendi a ganhar e a perder; aprendi a ser persistente e nunca desistir porque um dia a gente alcança o objetivo”, finaliza Leo.

Para patrocínios e apoios o contato é pelo telefone:

(41) 9 9971-6020 ou pelo email edias398@gmail.com.

Para acompanhar o desenvolvimento do pequeno atleta siga o perfil no Instagram: @leonardo_triatleta_kids