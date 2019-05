Paraná abre 12.761 novas empresas em três meses

Compartilhe!

Desempenho do primeiro trimestre de 2019 representa aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Só em março foram 4.851 novas empresas

O Paraná contabilizou a abertura de 12.761 empresas nos três primeiros meses do ano, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram formalizados 10.710 novos negócios no Estado. As estatísticas da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) indicam, ainda, uma evolução considerável em março, com 4.851 novas empresas, contra 4.426 em 2018, acréscimo de 9,6%.

Segundo a Jucepar, os dados confirmam a trajetória de expansão, já que em janeiro foram abertas 3.303 mil empresas e em fevereiro outras 4.607 (crescimentos de 14,6% e 35,3%, respectivamente, em relação aos mesmos meses do ano passado).

Levantamento

O levantamento da Jucepar abrange empresas de todas as naturezas jurídicas, com exceção dos microempreendedores individuais (MEIs), cujo processo de formalização é iniciado pelo Portal do Empreendedor. Nos três primeiros meses desse ano, aumentaram os registros de sociedade empresária (de 4.653 para 5.408), empresário (de 3.896 para 4.557), Eireli – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de 2.004 para 2.569), sociedade anônima (de 95 para 149) e sociedade cooperativa (de 50 para 67).

Nacional

De acordo o Sebrae, a expectativa para 2019 é de que sejam criadas 1,5 milhão de novas empresas no Brasil, considerando microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Cerca de 98,5% das empresas brasileiras estão nesses segmentos.