Novo pacote de pavimentação está em andamento

Os bairros Alto Boqueirão, Boqueirão e Xaxim estão entre os que receberão investimentos no segundo lote que destinará R$ 11,7 milhões na melhoria das vias

A Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado ampliaram o acordo para pavimentação das ruas da capital paranaense, com a parceria mais 58 ruas de 36 bairros da cidade serão beneficiadas. “Com o investimento de R$ 25,3 milhões iremos renovar mais de 47 quilômetros de ruas importantes da nossa cidade. Ruas que servem de corredor para o transporte coletivo e terão asfalto novo, proporcionando mais segurança e conforto para motoristas e passageiros”, disse o vice-prefeito Eduardo Pimentel durante vistoria dos trabalhos na Rua Rio de Janeiro.

Os recursos para o novo pacote de obras de pavimentação da Prefeitura foram repassados pela Fomento Paraná por meio do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), que é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e por seu ente de cooperação, o Paranacidade.

As obras que serão executadas com esses recursos incluem recape asfáltico, serviço de fresagem do pavimento existente, pintura de ligação (aplicação emulsão asfáltica), revestimento em asfalto, sinalização horizontal de trânsito e ensaios tecnológicos (controle tecnológico dos serviços de pavimentação).

Próximos passos

De acordo com o secretário de Obras Públicas, o cronograma dos serviços seguirá em ritmo intenso em maio. “Já temos obras de pavimentação programadas para iniciar e serem concluídas ainda no próximo mês”, disse Rodrigo Rodrigues.

Ao término das obras na Rua Rio de Janeiro, as equipes começarão a revitalizar o pavimento da Avenida Professor Luiz César, no trecho entre a Avenida Água Verde e a Avenida dos Estados; da Avenida Presidente Getúlio Vargas, entre a Rua Lindolfo Pessoa e a Avenida República Argentina; da Rua Tabajaras, partindo do cruzamento com a Avenida Presidente Getúlio Vargas e seguindo até a esquina com a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes; da Rua Major França Gomes, entre a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes e a Rua Curupaitis; da Rua Professor Ulisses Vieira, no trecho entre a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes e a Rua Curupaitis; e da Rua João Bettega, entre as ruas Francisco Frischmann e Carlos Klemtz.

Dois lotes



A Secretaria Municipal de Obras Públicas licitou as obras em dois lotes. O lote 1 conta com o investimento de R$ 13,6 milhões e compreende a pavimentação de ruas nos bairros Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Ahú, Bigorilho, Bom Retiro, Centro Cívico, Cristo Rei, Juvevê, Mercês, Rebouças, São Francisco, Centro, Campina do Siqueira, Cascatinha, Santa Felicidade, São João e Vista Alegre.

No lote 2 serão aplicados R$ 11,7 milhões em vias dos bairros Sítio Cercado, Alto Boqueirão, Boqueirão, Xaxim, Cajuru, Capão da Imbuia, Jardim das Américas, Uberaba, Capão Raso, Novo Mundo, Água Verde, Portão, Vila Izabel e Santa Quitéria.