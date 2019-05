Conheça uma nova forma de treinar

Compartilhe!

Academia de musculação feminina oferece acompanhamento personalizado, evolução via aplicativo e os mais variados serviços para atender as mulheres de forma completa

Já cansou de ser mais um número dentro da academia? Esperar para usar aparelhos e ter que correr atrás do instrutor para conseguir realizar os treinos? Esses são apenas alguns dos inconvenientes que faz com que as pessoas não gostem do ambiente da academia e acabem deixando de praticar exercícios. Foi pensando justamente em sanar essa lacuna que a academia feminina Espaço Emmel foi criada. “Nós entendemos essas problemáticas e, por isso, possuímos um treino totalmente diferente do que você já viu em outras academias”, explica Thayro Emmel, proprietário do espaço.

Os profissionais da Emmel cuidam de cada detalhe e isso é possível porque o local conta com uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, médica, nutricionista, professora de educação física e esteticista. “Mesmo as pessoas que possuem alguma restrição conseguem ser orientadas de maneira correta e conseguem manter uma vida saudável com a prática de exercícios adequados a sua realidade. Fazemos com que seu treino seja acompanhado a partir de seus exames, sempre respeitando seus limites”, detalhe ele.

A proposta é oferecer uma série de serviços especializados para o bem estar do corpo de mente a um custo acessível. “Na academia de musculação feminina garantimos gastos calóricos intensos de forma saudável, ou seja, aliando a atividade física à postura, respiração e condicionamento”, acrescenta. E os diferenciais não param aí. Os treinos – que são exclusivos para cada cliente – pode ser acessado do celular e executado até mesmo durante uma viagem e a cada três meses a nutricionista realiza avaliações físicas para acompanhar a evolução. Todas as informações podem ser acompanhadas pelo celular através do aplicativo SCA FIT.

Conheça a rotina na Emmel

Já na chegada as clientes têm à disposição um chá termogênico natural de hibisco com chá verde. “Ele vai auxiliar no seu sistema linfático, reduzindo a retenção de líquidos e aumentando a queima calórica durante o treino”, conta Thayro. Na sequência a aluna se direciona para o treino personalizado de musculação e, em conjunto, participa de aulas aeróbicas como treinamento funcional, alongamento, GAP, Jump, Zumba e Muay Thai. Para finalizar é oferecido um suco detox natural preparado com frutas e verduras frescas todo dia que vai ajudar a recuperar as energias e desintoxicar o organismo. “Para facilitar a vida corrida das clientes nosso vestiário é equipado com duchas a gás. Gostou? Venha conhecer nosso espaço e se surpreender com um novo conceito em academia”, convida Thayro.

Serviço:

Espaço Academia Emmel.

Rua João Machado, 55. Xaxim. Curitiba-PR

www.espacoemmel.com.br