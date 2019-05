Empresários, moradores e poder público se unem para recuperar a região central

Compartilhe!

A comunicação entre empresários, comerciantes e moradores do Centro e do Setor Histórico com o poder público e os órgãos de segurança está mais rápida e eficaz. Criado há cerca de quatro meses, o grupo Centro Seguro vem provocando mudanças e melhorias tanto em questões de segurança como de revitalização da região central da cidade.

Nesta semana passada, o prefeito Rafael Greca se reuniu com integrantes do grupo. “A organização dos comerciantes do Centro Histórico e do Centro Tradicional em associação é muito importante e valiosa para a cidade de Curitiba”, disse Greca.

O prefeito destacou que o grupo também apoia o resgate social feito pela Fundação de Ação Social (FAS) e estimula o trabalho da Guarda Municipal e da polícia. “Os comerciantes também animam a Administração Regional da Matriz a cuidar cada vez melhor do Centro amado da cidade”, afirmou. “Quanto mais vida a cidade tiver, mais segura ela vai estar”, definiu Greca.

O grupo Centro Seguro está com 135 integrantes que se comunicam em rede. A empresária Wilma Kurth Heussinger explicou que os comerciantes estão melhor organizados e já sentem a diferença em questões de segurança.

“Agora todo mundo se comunica rapidamente e avisam dos problemas. A Prefeitura nos apoia bastante e a Guarda Municipal e a Polícia Militar estão mais próximas da população”, disse Wilma.

O comerciante Osvaldo Avelino da Silva, que tem lojas na Praça Rui Barbosa, também elogiou o trabalho em conjunto. “Esse grupo foi criado com a intenção de colaborar com as autoridades para resgatar o Centro, apresentar propostas e demandas. Queremos melhorias para a região central”, explicou.

O grupo também participa do programa Rosto da Cidade da Prefeitura, indicando propriedades particulares para serem revitalizadas contra pichações.

Também participaram da reunião o vice-presidente da ACP, Airton Hack, o presidente da Urbs, Ogeny Maia Neto, o diretor-geral da Guarda Municipal, Odgar Nunes Cardoso, o superintendente da Defesa Social, Carlos Celso dos Santos, o administrador regional da Matriz, José Dirceu de Matos, e a vereadora Julieta Reis.

Ruas recuperadas

A Prefeitura também anunciou as ruas que vão receber uma nova pavimentação na Regional Matriz. Algumas já estão com obras em andamento.

Dr Muricy (entre Jaime Reis e Visconde de Guarapuava)

Visconde do Rio Branco (entre Emiliano Perneta e Augusto Stellfeld)

Jesuíno Marcondes (entre Emiliano Perneta e Praça Osório)

Emiliano Perneta (entre Visconde de Nácar e Brigadeiro Franco)

Cruz Machado (entre Visconde de Nácar e Praça Tiradentes)

Tibagi (entre Conselheiro Araújo e Avenida Silva Jardim)

Vereador Washington Mansur (entre Benjamin Zilli e Anita Garibaldi)

Rua Albano Reis (entre Nilo Peçanha e Mateus Leme)

Rua Carlos Pioli (entre Tapajós e Nilo Peçanha)

Rua Deputado Mário de Barros (entre Mateus Leme e Rua Conselheiro Raul Viana)

Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão (entre Ivo Leão e Deputado Mario de Barros)

Rua Ernâni Santiago de Oliveira (entre Cândido de Abreu e Ivo Leão)

Av. Nossa Senhora da Penha (entre Governador Agamenon Magalhães e Delegado Leopoldo Belczak)

Rua Chile (entre João Negrão entre Rua Desembargador Westphalen)

Av. Visconde de Nácar (Av. Manoel Ribas / Rua Doutor Pedrosa)

Al. Princesa Izabel (Rua Pres. Taunay / Av. Desembargador Motta)

Rua Padre Agostinho (Rua Visconde de Nácar / Rua Jerônimo Durski)

Rua Julia Wanderley (Rua Pres. Taunay / Av. Manoel Ribas

Avenida Candido Hartmann e Prof. Lycio Grein Castro Vellozo)

Fonte: PMC