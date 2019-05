Luiz Costa transforma ruas de Curitiba em cenários de filme noir

Compartilhe!

Há quase 30 anos clicando Curitiba, o fotógrafo Luiz Costa ainda tem inspiração de sobra para registrar novas cenas da cidade. Nesta edição da série Olhar Curitiba, publicada no site da Prefeitura, o profissional da Secretaria da Comunicação Social surpreende com as fotografias da “Curitiba Noir”.

Costa buscou inspiração no cinema, nos filmes noir, para circular pelo Centro, por parques e registrar a vida noturna. O cinema noir é caracterizado pelo jogo de sombras e por composições escuras que constroem a narrativa de mistério e enigma.

Locais por onde se passa na rotina diária e personagens que sempre estão pelo caminho ganharam um novo olhar nas produções do fotógrafo. Ele conta que, entre as imagens preferidas, estão a do Parque Barigui e a do pipoqueiro que fica na esquina da Tobias de Macedo com a Barão do Serro Azul, com a Catedral Basílica ao fundo. “São imagens corriqueiras mas que, à noite, com a luz certa, parecem cenas de cinema”, explica.

O trabalho de Luiz Costa também mostra a Curitiba que dorme mais tarde: comerciantes, boêmios e frequentadores da noite curitibana.