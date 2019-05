Novos superarticulados rodam por seis bairros da linha Circular Sul

Compartilhe!

A Linha Circular Sul está rodando com dez novos ônibus. A linha passa por seis bairros de Curitiba, entre eles Portão e Guaíra. Os ônibus fazem parte da nova frota do transporte coletivo que vem sendo renovada desde dezembro de 2017.

Os novo ônibus do Circular Sul são super articulados, que funcionam na linha expressa, passando diariamente por seis terminais (Sítio Cercado, Boqueirão, Carmo, Hauer, Portão e Pinheirinho). Por dia, são transportados nesse trajeto cerca de 17 mil passageiros.

Os superarticulados compõem a frota de 248 novos ônibus já entregues. Até 2020 serão 450 entregues. Eles são um modelo intermediário entre o biarticulado e o articulado.

Com 21 metros, capacidade para 180 passageiros e quatro portas com embarque em nível, os superaticulados, fabricados pela indústria Mercedes-Benz e com carroceria da empresa Caio, são adaptados para circular nas canaletas expressas da cidade.

“Estamos trocando os articulados mais velhos que até hoje rodavam na linha Circular Sul pelo novos superarticulados, que além de novos têm mais capacidade de transporte”, explica o presidente da Urbs (Urbanização de Curitiba S/A), Ogeny Pedro Maia Neto.

Os ônibus têm identificação na traseira, com numeração indicando que o veículo faz parte da nova frota.

Tipos de ônibus entregues desde dezembro de 2017

Biarticulados: 57

Articulados (incluindo ligeirinhos): 59

Superaticulados: 8

Comuns: 77

Micro especiais: 47