Para Phileas Fogg, personagem do livro “A Volta ao mundo em 80 Dias”, do Julio Verne, atravessar a Terra em 80 Dias era uma ousadia. Mas se pensarmos que cada cidade é um mundo, e cada bairro são diversos mundos, caminhar pelo centro histórico de Curitiba, desenhando, também é uma aventura, uma ousadia.

A exposição apresenta 60 quadros totalmente inéditos, além de diversos desenhos em cadernos e folhas que estarão em mesas de vidro nas quatro salas do Museu. Além disso, o expetador poderá conferir uma peça gráfica gigante plotada em duas paredes e mais um painel com as belíssimas fotografias dos 80 dias de “peregrinação” registrados pelo consagrado fotógrafo Washington Takeuchi do site “Circulando por Curitiba”, que também assina a curadoria e texto de abertura da exposição.

Curadoria: Simon Taylor Salem Santos

Ingresso: gratuito

Data(s): 12/04/2019 a 05/07/2019 – 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, sábado e domingo

Horário(s): Terça a sábado, das 9h às 18h | Domingo, das 12h às 18h

Classificação: livre

Museu da Gravura Cidade de Curitiba