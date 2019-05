Praça Menonitas ganha limpeza e manutenção

Compartilhe!

A Prefeitura de Curitiba está executou neste mês de maio a manutenção na Praça da Colonização Menonita no Boqueirão. As equipes fazem a reposição e o remanejamento da areia das canchas e a retirada do mato.

A Praça Menonitas, como também é conhecida, homenageia a colonização alemã no Boqueirão. É a maior praça do bairro, com 26 mil m², canchas poliesportiva e de areia para voleibol e futebol, playground, academia ao ar livre, estrutura para alongamento e pista de caminhada de 600 metros.

A praça recebe várias atividades orientadas por profissionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, como ginástica, corrida e empréstimo de material esportivo. Com o reforço na iluminação feito nessa gestão, a prática de atividade física e esportes atualmente também se estende ao período noturno.