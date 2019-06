FAS oferece três mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Compartilhe!

A partir de hoje (3/6), a Fundação de Ação Social – FAS Trabalho vai oferecer 3.023 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos para a população. Serão 1.779 vagas de cursos técnicos ofertados pelo programa Liceu de Ofícios e outras 1.244 de cursos de desenvolvimento comportamental, desenvolvidos por meio de parceria com o Centro Integrado Empresa-Escola (CIEE-PR).

O início dos cursos acontecerá em várias datas no mês de junho. Dependendo da modalidade, eles poderão ter de 4 a 160 horas de duração.

Os cursos, técnicos e comportamentais, serão realizados em toda a cidade, nas unidades dos Liceus de Ofícios, Ruas da Cidadania, Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros Pop).

Mais informações sobre os cursos técnicos, como datas, requisitos e documentação, podem ser encontradas no site da FAS (www.fas.curitiba.pr.gov.br). As inscrições estão abertas e devem ser feitas preferencialmente no portal Aprendere (aprendere.curitiba.pr.gov.br).

Para os cursos da área de desenvolvimento comportamental, os interessados devem se inscrever acessando o site do CIEE-PR (www.cieepr.org.br).

Cursos Técnicos

Auxiliar administrativo (120 vagas)

Auxiliar de almoxarifado (25 vagas)

Auxiliar de logística (110 vagas)

Cerimonial e eventos (70 vagas)

Costura industrial básica, especialização em camisetas, malhas e roupas pet (260 vagas)

Finanças pessoais (70 vagas)

Informática Básica (374 vagas)

Inspetor de qualidade (110 vagas)

Introdução à injeção eletrônica de motocicletas (40 vagas)

Língua Brasileira de Sinais – Libras (110 vagas)

Manutenção de computadores (20 vagas)

Manutenção de redes de computadores (40 vagas)

Operador de processos de produção (260 vagas)

Porteiro/zelador de edifícios (70 vagas)

Qualidade e produtividade (20 vagas)

Técnica de panificação básica (40 vagas)

Técnicas de organização de arquivos (20 vagas)

Cursos comportamentais

Autoestima

Autoconhecimento

Como ter sucesso nos processos seletivos

Dicas para entrevista

Eficiência profissional

Empreendedorismo

Ética nas redes sociais

Linguagem e comunicação

Marketing pessoal

Fonte: PMC