Madero confirma investimentos de R$ 600 milhões no Paraná

Os recursos serão aplicados na ampliação das operações da empresa em Ponta Grossa e abrangem a conclusão da cozinha central, que começou a funcionar em 2016, com potencial de empregar mais de 500 funcionários. Empreendimento tem incentivos do Governo do Estado.

O Grupo Madero confirmou nesta quarta-feira (29), em cerimônia no Palácio Iguaçu, investimentos de R$ 600 milhões na ampliação das operações da empresa em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O anúncio foi feito pelo presidente do Grupo, Júnior Durski, ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do apresentador Luciano Huck, sócio do empreendimento.

Esses recursos integram um ciclo de investimentos do Madero no Estado com apoio do programa estadual de incentivos. Segundo o governador Ratinho Junior, os empresários têm apostado no Estado pelo ambiente de segurança jurídica e institucional, além da possibilidade de comércio com outros estados e países por conta dos novos investimentos em infraestrutura.

“Esse ambiente passou a atrair os grandes investidores do Brasil. Chegamos em abril com R$ 12,5 bilhões de investimentos privados já anunciados. Isso é geração de emprego na veia”, apontou o governador. Ratinho Junior destacou ainda que o Madero é um símbolo da competitividade do Paraná em qualquer segmento, mas principalmente no alimentício, em função do Estado ser um dos grandes celeiros do mundo.

O empresário Júnior Durski disse que recebeu propostas de outros estados como Minas Gerais e Distrito Federal por conta dos planos de expansão da marca para o Nordeste, mas optou por aumentar os investimentos feitos no Paraná em função da eficiência dos órgãos governamentais.

EFICIENTE – “O programa do Paraná é eficiente. Realmente incentiva as empresas. O Estado é um excelente lugar para as empresas, é sério, é competente. E dentro do Paraná ainda temos Ponta Grossa, que geograficamente faz todo sentido por conta das estradas saindo para todo o País”, ressaltou.

O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, disse que os investimentos significam uma cadeia mais robusta que envolve a agropecuária, os fornecedores, os produtos e toda a estrutura de design e marca para os atuais 150 restaurantes espalhados pelo Brasil.

“Qualquer cidade do mundo teria a honra de receber esses investimentos, porque não é somente a própria indústria que gera empregos diretos e indiretos, mas a construção, com toda a mão de obra necessária”, afirmou. “A Paraná Desenvolvimento foca na geração de emprego de toda essa cadeia. O Estado ganha quando uma grande empresa se estabelece e gera oportunidades”.

NOVA FASE – Segundo o Grupo Madero, o novo ciclo de investimentos vai quintuplicar o faturamento da empresa nos próximos dez anos. Os recursos anunciados nesta quarta-feira envolvem a conclusão da quarta fase de instalação da cozinha central, que começou a funcionar em 2016, com potencial de empregar mais de 500 funcionários simultaneamente.

A planta instalada em um terreno na zona industrial de Ponta Grossa engloba setor de hambúrgueres e empanados; panificação; molhos, sobremesas; embutidos e defumados; armazém de secos; e câmaras frias.

A cozinha central produz hoje quase 100% de tudo que é servido em todos os restaurantes do grupo: Madero, Jeronimo, A Sanduicheria do Junior Durski e Dundee Burger.

Com quase 3,5 mil metros quadrados, a fase 3, inaugurada nesta semana, aumenta a capacidade de produção de embutidos como o choripán, a linguicinha artesanal e o bacon, além da preparação das carnes que são servidas nos restaurantes. As fases 1 e 2 somam 11 mil metros quadrados de área construída e a fase 4, com previsão de inauguração para 2020, terá 35 mil metros quadrados.

“Até agora investimos R$ 210 milhões e temos 400 funcionários. No próximo ano, com a conclusão da cozinha central, a nossa capacidade instalada vai atender toda a demanda dos próximos cinco anos. Em junho de 2025 seremos um time de 20 mil pessoas. Em 2029, 35 mil pessoas trabalharão conosco”, afirmou Júnior Durski.

PRESENÇAS – Participaram do anúncio no Palácio Iguaçu o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o presidente da Agência Paraná Desenvolvimento, Eduardo Bekin; a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa; e os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do Governo), Alexandre Curi, Estacho, Emerson Bacil, Plauto Miró, Galo e Luiz Fernando Guerra.

Fonte: ANE