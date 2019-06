Biblioteca Pública recebe exposição do Prêmio New Holland

Compartilhe!

Mostra traz 30 imagens da 13ª edição de um dos mais tradicionais concursos do segmento da América do Sul. A abertura acontece em 6 de junho, às 18 horas. A entrada é gratuita.

A Biblioteca Pública do Paraná recebe a partir de 6 de junho uma exposição com as melhores fotos do 13º Prêmio New Holland de Fotojornalismo. A abertura acontece às 18 horas e a mostra fica em cartaz até 6 de julho. A entrada é gratuita.

Além da exposição, a BPP também sedia uma palestra e uma oficina com os fotógrafos João Maia e Valdir Queiroz. Os dois são portadores de deficiência — Maia é deficiente visual e Queiroz, cadeirante — e vão falar de suas experiências profissionais.

A palestra acontece em 7 de junho, às 17h30, no 3º andar da Biblioteca (Sala de Coworking). A oficina será em 8 de junho, das 9h às 12h30, na Seção Braille. Há 20 vagas disponíveis. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas aqui.

PREMIADOS – Nesta edição do Prêmio, cujo tema foi o campo, 3,4 mil imagens foram inscritas. Os vencedores foram Rafael Sampaio Martins (Brasil) e Jorge Gastón Gándara (Argentina), na categoria Profissional, e Elias Rodrigues de Oliveira e Gustavo Pereira Castro, ambos brasileiros, na categoria Aficionado (amador).

O júri também escolheu, de forma excepcional, outras quatro fotos como menção honrosa. Os autores e as respectivas categorias são: Fernando Kluwe Dias (Profissional/Campo), Jonathan Campos (Profissional/Máquinas), Rafael Saldanha (Amador/Campo) e Fausto Orli da Rosa (Amador/Máquinas). Trinta imagens estarão expostas na Biblioteca.

Além de Curitiba, a exposição com imagens do 13º Prêmio New Holland também acontece em Córdoba (Argentina), Cuiabá (MT), Petrolina (PE) e Bogotá (Colômbia).

PRÊMIO – O Prêmio New Holland de Fotojornalismo é um dos mais tradicionais concursos do segmento da América do Sul. Em 13 anos de história, cerca de 25 mil imagens foram inscritas. A organização já promoveu 60 workshops e 200 exposições em 115 cidades de cinco países, para um público que soma 510 mil pessoas.

O prêmio é um projeto cultural da Mano a Mano Projetos, apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e patrocinado pela New Holland e Banco CNH Industrial.

Serviço



Exposição com os melhores trabalhos do 13º Prêmio New Holland de Fotojornalismo

Abertura: 6 de junho, às 18h

Palestra: 7 de junho, às 17h30

Oficina: 8 de junho, às 9h

Todas as atividades são gratuitas

Biblioteca Pública do Paraná

Rua Cândido Lopes, 133, Centro – Curitiba