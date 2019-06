Orquestra Sinfônica do Paraná vai tocar Bach, Haendel e Corelli

O maestro convidado Luís Otávio Santos, que vai reger a Orquestra, é professor de violino barroco em São Paulo e traz para a OSP programa exclusivo com Bach, Haendel e Corelli.

A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta dia 9 de junho (domingo), às 10h30, o Concerto Barroco, com regência do maestro-convidado Luís Otávio Santos, especialista em música barroca. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Apesar de ser chamada popularmente apenas de música clássica, a música de orquestra se divide em vários outros estilos e épocas. O barroco, período entre 1600 e 1750, foi um dos mais importantes, pois trouxe a primeira ópera, além de sonatas, cantatas e sinfonias em formatos próximos aos que conhecemos hoje em dia.

Este período traz compositores que são até hoje conhecidos pelo público, como a família Bach. Seu membro mais famoso, Johan-Sebastian, nasceu na Alemanha em 1685 e foi um dos primeiros a unir os estilos musicais francês, alemão e italiano. Assim como seu pai, Carl-Emmanuel Bach também seguiu o ofício da família e se tornou um grande compositor barroco. No concerto de domingo (09), a Orquestra apresentará as obras Abertura No. 3 em Ré Maior (Bach pai) e Sinfonia em Ré Maior (Bach filho).

O programa se completa com Arcangelo Corelli, e Georg Friedrich Handel, ambos contemporâneos da família Bach. O programa escolhido pelo maestro Luís Otávio Santos é uma oportunidade para conhecer os compositores mais marcantes desta parte da história musical e entender melhor como eles contribuíram para a música, orquestral e popular, como ela é hoje.

Serviço:

Concerto Barroco

Data: 09 (domingo)

Horário: 10h30

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guairão – Rua Conselheiro Laurindo S/N – Curitiba – Paraná

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)