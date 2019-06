Premiado em Cannes vem a Curitiba para masterclass no Cine Passeio

Compartilhe!

O Cine Passeio recebe nesta terça-feira (11/6) o cineasta Karim Aïnouz. Vencedor da última edição do festival de cinema de Cannes na categoria Um Certo Olhar, ele é convidado da mostra Olhar de Cinema para uma das masterclasses do 1º Encontros de Cinema em Curitiba. O produtor Rodrigo Teixeira participa do evento.

Nascido no Ceará, ele ganhou destaque por trabalhar ao lado dos cineastas Walter Salles e Sérgio Machado. Roteirista e diretor, acumula a realização de mais de 20 de filmes, de ficção a documentários.

Também participarão do evento, em datas diferentes, produtor executivo Rodrigo Teixeira (de Me Chame Pelo Seu Nome, que levou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e do conceituado drama Frances Ha), o diretor Gabriel Mascaro (de Boi Neon), a montadora Karen Arkerman (do documentário O Processo) e a produtora Mariza Leão.

Serviço: 1º Encontros de Cinema de Curitiba com Karim Aïnouz

Data: 11/6 (terça-feira)

Horário: das 16h30 às 18h30

Local: Cine Passeio, auditório Valêncio Xavier (Rua Riachuelo, 410, São Francisco)