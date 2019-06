Atletas incentivados conquistam medalhas na ginástica, esgrima e triatlo

Compartilhe!

O Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura tem ajudado atletas da cidade a conquistar importantes resultados nacionais. Na última sexta-feira (7/6), as ginastas curitibanas Thais Fidélis, Julia Soares e Ana Luiza Lima ganharam medalhas no Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Artística de Especialistas. A cidade também brilhou na esgrima e no triatlo.

A competição de ginástica artística foi no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. As atletas treinam no Centro de Excelência de Ginástica (Cegin), instituição beneficiada pelo Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura. Thais Fidélis ficou com o ouro na categoria 16 anos e acima, seguida por Flávia Saraiva (prata) e Jade Barbosa (bronze).

Julia e Ana Luiza ficaram conquistaram o ouro e a prata, respectivamente, na categoria 13 a 15 anos. Nas finais por aparelho, quem brilhou foi Ana Luiza Lima que conquistou o ouro no Solo. Julia Soares ficou com o bronze na mesma prova.

Esgrima

Os atletas da esgrima incentivados pela Prefeitura também subiram ao pódio do Campeonato Sul-Americano, na última semana, no Peru. As conquistas foram nas categorias menores, pré-cadetes, cadetes e juvenis. O campeonato foi em Lima.

O atleta incentivado pela Prefeitura, Fabrizio Lazaroto, que treina na academia Mestre Kato, que também é beneficiada, conquistou a medalha de ouro na categoria individual juvenil da espada.

Além de Fabrizio, os atletas de Curitiba, Gabriel Daher Bonamigo e Leopoldo Gubert, também incentivados pela Prefeitura, ganharam a medalha de bronze.

Fabrizio, Gabriel e Leopoldo, juntamente com Maurício Pellegrino, de São Paulo, conquistaram ainda para o Brasil a medalha de prata por equipe na espada juvenil. Triatlo Teve medalha para Curitiba no triatlo também. Atletas incentivados pela Prefeitura competiram na cidade de Castelnaudary, na França. Pedro Henrique Boff e Gabriele Lemes ajudaram o Brasil a conquistar o bronze por equipe no Campeonato Mundial Escolar por equipes (team relay).

Incentivo

O Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba prevê a captação de recursos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que são investidos diretamente em projetos esportivos, beneficiando atletas, paratletas, profissionais em Educação Física e instituições de diversas modalidades esportivas.

Em 2018, o Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura apoiou 11 mil atletas, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. Entre eles estavam crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, técnicos e associações esportivas.