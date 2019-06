Com apoio da Prefeitura, Fiep atende 1.540 pessoas na Rui Barbosa

A Semana da Indústria terminou nesta sexta-feira (7/6), mas a programação de cursos gratuitos na Praça Rui Barbosa prossegue mais uma semana. O evento promovido pelo Sistema Fiep, como parte das celebrações do Dia Nacional da Indústria (25/5), tem apoio da Prefeitura de Curitiba,

Durante a semana que passou foram atendidas 1.540 pessoas. Os espaços montados na praça serviram como ponto para oferta de vários serviços gratuitos como cursos, exames de saúde e ainda atividades culturais, como shows e contação de histórias.

“O município e a nossa gestão estarão sempre abertos a atitudes como essa”, disse o prefeito em exercício, Eduardo Pimentel.

Outras cidades

A Semana da Indústria já passou por outras cinco cidades de todas as regiões do estado e tem como objetivo apresentar ao setor industrial e à comunidade como é a atuação do Sistema Fiep.

“Quero agradecer o apoio da Prefeitura de Curitiba por ceder esse espaço central para realizarmos essas atividades, quando um ganha, ganhamos todos, nesse ciclo virtuoso da economia”, disse o presidente da Fiep, Edson Campagnolo.

Áreas

Durante a semana foram oferecidos cursos de técnicas de panificação básica, introdução à injeção eletrônica de motocicletas, confecção de camiseta e calça em malha e de aproveitamento integral dos alimentos.

Foram 120 horas de aula, distribuídas em 6 turmas de 20h/cada. O público, em sua maioria, era de pessoas assistidas pela Fundação de Ação Social (FAS).

Quem foi até o evento ainda pode fazer exames médicos, odontológicos, de acuidade visual e audiometria.

Próximas ações

Já estão abertas as inscrições para os cursos de técnicas de panificação básica, introdução à injeção eletrônica de motocicletas, confecção de camiseta e calça em malha.

A partir do dia 24 de junho, os cursos e atendimentos passam a ser feitos ao lado da Rua da Cidadania do Tatuquara.

O superintendente de Trabalho da FAS, Fabiano Vilaruel, e o vice-presidente da Fecomércio, Paulo César Nauiack, também acompanharam o encerramento da Semana da Indústria nesta sexta-feira.