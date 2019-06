Com programa de inovação, Curitiba é finalista em prêmio internacional

Compartilhe!

O case do Vale do Pinhão, movimento que faz parte do ecossistema de inovação de Curitiba, é finalista do LATAM Smart City Awards 2019, prêmio internacional que ocorre no México e celebra iniciativas inovadoras de governos, empresas, centros de pesquisa e startups de países latino-americanos.

O Vale do Pinhão concorre na categoria Smart Latam, que reconhece planos estratégicos que combinam projetos e iniciativas para implementação de cidades inteligentes.

A premiação será no dia 3 de julho, na cidade mexicana de Puebla.

Na edição de 2018 do prêmio, Curitiba já havia sido premiada com o aplicativo Saúde Já, que ganhou na categoria Transformação Digital.

Concorrentes

O prêmio teve cerca de 70 projetos inscritos por governos, empresas, centros de pesquisa e startups de países latino-americanos.

Na etapa final são três finalistas por categoria, num total de 12. Além da transformação digital e da Smart Latam, o prêmio divulgará vencedores nas categorias desenvolvimento urbano, sustentabilidade e mobilidade; e equidade e sociedade colaborativa.

Recuperação

Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba, ressalta que a Curitiba vem recuperando sua capacidade de inovar e ser novamente referência nacional também na gestão pública.

Primeiro lugar

Os resultados dessas iniciativas já aparecem. No ano passado, Curitiba conquistou o título de cidade mais inteligente e conectada do país, segundo o ranking Connected Smart Cities 2018.

A capital paranaense ultrapassou São Paulo e ficou em primeiro lugar no levantamento geral e também em três outras categorias (Por faixa populacional de mais de 500 mil habitantes, Região Sul e Governança).

Além disso, Curitiba é a sede brasileira do Smart City Expo, maior evento de cidades inteligentes do mundo.

O fórum internacional, criado pela Fira Internacional, acontece anualmente em Barcelona (Espanha) e, entre fevereiro e março de 2018, também ocorreu na capital paranaense.