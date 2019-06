Canto Coral traz espetáculos de 47 grupos corais curitibanos

Compartilhe!

São 47 grupos corais e mais de mil pessoas previstas para soltar a voz no palco da Capela Santa Maria na Semana de Canto Coral. De terça-feira (11/6) a domingo (16/6), o evento reúne grupos de naturezas diversas – comunitários, universitários, religiosos e infantis em apresentações gratuitas.

A quarta edição da semana tem direção artística de Mara Campos e é promovida pelo Coro da Camerata Antiqua de Curitiba. Neste ano, a homenageada é a cravista e pianista Ingrid Seraphim, ícone da música na cidade.

Idealizadora e criadora do Coro e Orquestra da Camerata, assim como da Oficina de Música, Ingrid foi a escolhida em um ano excepcional, em que se comemora os 45 anos do grupo que fundou.

O prefeito Rafael Greca destaca o grande legado e importância da homenageada. “A nova edição deste evento, já consolidado no calendário das artes, se reveste de uma importância ainda maior”, afirma.

“Homenageamos nossa pianista e cravista Ingrid Seraphim, para mostrar o quanto lhe devemos em termos de pioneirismo e determinação”, diz Greca

Programação

Com seis grupos convidados a mais que na última edição, a semana conta com cerca de quatro coros por dia, unindo a música vocal de diversas vertentes na sede da Camerata Antiqua de Curitiba.

Os concertos do dia da abertura (11/6) ganham destaque dentro da programação. O Coro da Camerata Antiqua de Curitiba abre a noite que conta ainda com o Coral Champagnat – PUCPR, o Grupo Vocal Only Vox e o Vocal Brasileirão.

Os grupos comunitários dos programas MusicaR e Nosso Canto também entram em evidência. Com integrantes advindos das dez regionais administrativas, os grupos devem apresentar obras de que conversem com todos os públicos. As apresentações estão divididas ao longa da semana.

“Os programas MusicaR e Nosso Canto são os frutos mais recentes do trabalho feito por Ingrid Seraphim”, afirma Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba. “São eles que fazem a cultura chegar à comunidade de forma descentralizada e democrática, por meio das regionais, formando uma nova geração de músicos de canto coral.”

Para Marino Galvão Jr, diretor executivo do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), a cidade já reconhecida pela excelência musical dos grupos eruditos e populares abre-se de forma efetiva para a mais agregadora das atividades musicais: o canto coral.

Apresentações para crianças

O diferencial nesta edição é a relevância dada às apresentações infantis e infantojuvenis. Para ampliar a oportunidade de o público infantil participar, serão dedicados dois horários específicos para os pequenos, no sábado (15/6) e domingo (16/6), às 14h.

Nesses dias, participam também as crianças do projeto de musicalização nos bairros, o Musicar. Veja aqui como está sendo a preparação.

Serviço: IV Semana de Canto Coral

CONCERTOS COROS JUVENIS E ADULTOS

Terça-feira (11/6), 20h – abertura

Coro da Camerata Antiqua de Curitiba (Mara Campos)

Coral Champagnat – PUCPR (Rosemeri Paese)

Grupo Vocal Only Vox (Maria Victória Teles, Messias Gaspar)

Vocal Brasileirão (Vicente Ribeiro)

Quarta-feira (12/6), 20h

Nosso Canto Regional Matriz, Fazendinha, CIC (Jessé Piñon)

Coral Som do Bosque (Sidney Gomes)

Collegium Cantorum (Helma Haller)

Madrigal Vocale (Bruno Spadoni)

Grupo Vocal Curitibôcas (Dirceu Saggin)

Quinta-feira (13/6), 20h

Nosso Canto Regional Matriz-Capela (José Brazil)

Illvminata (Daniele Oliveira)

Vocal Feminino Boca do Brilho (Camilo Sanzovo, Elisama Koppe)

Grupo de MPB da UFPR (Vicente Ribeiro)

Sexta-feira (14/6), 20h

Madrigal em Cena (Eli Siliprandi)

Grupo Brasileiro (Helena Bel, Milton Karam)

Oficina de Corpo e Voz-Entrevoz (Fernando Magalhães, Giuliano Aurichio)

Vozes de Angola (Viviane Kubo)

Ottava Bassa (Alexandre Mousquer)

COROS INFANTIS E INFANTOJUVENIS

Sábado (15/6), 14h

MusicaR – Regional Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho (Ângela Sasse)

Coral Curumim (Joyce Todeschini)

Gato na Tuba (Ana Cristina Lago)

Domingo (16/6), 14h

MusicaR – Regional Bairro Novo, Santa Felicidade, Tatuquara (Ângela Sasse)

Coro Pipa Amarela (Renate Weiland)

Coro Infantojuvenil da UTFPR (Alana Liberato)

Papo Coral (Cristiane Alexandre)

Coral Brasileirinho (Helena Bel, Milton Karam)

CONCERTOS COROS JUVENIS E ADULTOS

Sábado (15/6), 18h30

Mostra da Oficina Integrada

Nosso Canto Regional Boqueirão (Eli Siliprandi)

Canarinhos de Campo Largo (Théo de Petrus)

Atmen Chor (Fernando Klemann)

Coro Cidade de Ponta Grossa (Édi Marques)

Coral Bom de Boca (Carlos Todeschini)

Coral UTFPR (Priscilla Battini Prueter)

ENCERRAMENTO

Domingo (16/6), 18h30

Ensemble Projeto Broadway (Débora Bérgamo)

Erato (quarteto Erato)

Grupo Vocal Terça Maior (Patrick Kondlatsch)

Nosso Canto Regional Cajuru, Tatuquara, Pinheirinho, Bairro Novo, Boa Vista, Santa Felicidade (Maico Sant’Anna, Sidney Gomes, Alexandre Mousquer)

Coro da Camerata Antiqua de Curitiba (Mara Campos)

Local: Capela Santa Maria

Entrada: gratuita