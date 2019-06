Jacomar incentiva qualidade de vida por meio da corrida

Compartilhe!

Grupo de atletas que começou com a diretoria hoje envolve clientes, funcionários e fornecedores

O que começou como uma prática corriqueira para manter a boa forma atraiu vários adeptos e se transformou num grupo de corrida com 35 pessoas, mas o objetivo em promover a qualidade de vida se mantém o mesmo desde 2006. “As pessoas que participam acabam encontrando no grupo uma identidade, criando boas relações e isso nos une entorno da paixão pela corrida”, conta Darby Gomes, corredor do grupo desde a fundação.

Para participar do Grupo de Corridas Jacomar é necessário apenas correr, simples não? “Qualquer um que queira participar é bem-vindo é necessário apenas treinar e, aos poucos, se integrar ao grupo”, acrescenta ele. Entre os participantes então colaboradores do supermercado, clientes e fornecedores.

Os treinos que geralmente acontecem no Quartel do Boqueirão ou no Parque Náutico não tem dia e horário marcados, eles se comunicam entre si e decidem a melhor estratégia. “As pessoas escolhem a quilometragem que querem percorrer e combinamos”, explica.

De pai para filho

A paixão dos pais tem envolvido também as crianças. Apesar do grupo ser composto por maiores de 18 anos, os filhos dos corredores já mostraram que o exemplo move. “Temos várias crianças participando de corridas, todas filhas dos atletas que veem seus pais e aprendem a gostar do esporte desde pequeno”, finaliza.