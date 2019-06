Mapa de inteligência é aliado importante no combate ao crime no Hauer

Iniciativa do Conseg gera dados e informações para atuação da Polícia Militar e Guarda Municipal

Em quais horários há mais incidência de assalto? Qual região do bairro registra mais violência? E qual tipo do crime é o mais cometido? Saber as respostas para essas perguntas é decisivo na hora de desenhar o planejamento de combate ao crime em qualquer lugar. E é por isso que o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Hauer criou o Mapa de Inteligência. “Nosso mapa contém todas as ocorrências que chegam aos nossos “ouvidos”. Ele é alimentado pela própria população através do preenchimento de um formulário via web. Dessa forma nós conseguimos fechar um pacto com a Polícia Militar para focar nos locais que necessitam de mais atenção de acordo com o mapa”, explica Rodrigo Vidal membro da diretoria do Conseg Hauer.

Mas para ajudar a traçar as estratégias de segurança a participação da população é imprescindível, seja realizando o boletim de ocorrência, seja preenchendo os dados para alimentar o mapa. “É importante frisar que a PM tem poucos registros de ocorrências visto que a maioria das pessoas não faz o boletim de ocorrência (BO). Sem esses registros oficiais não existe justificativa para aumentar o número de viaturas e rondas nesses locais onde ouvimos muitos relatos de furtos e roubos, por exemplo. Por isso reforçamos a importância de se realizar sempre o BO”, destaca ele.

Para ajudar a alimentar o mapa e traçar estratégias de segurança novas ocorrências devem ser registradas através do link https://goo.gl/2miHKS.

Relacionamento e parcerias

Para ser mais efetivo em suas ações o Conseg Hauer mantém um bom relacionamento com a Regional da Prefeitura no Boqueirão – que atende demandas de estrutura – e com Secretaria de Segurança – que é quem regula e fiscaliza os atos dos Consegs de todo o Estado. “Estamos também constantemente reunidos com a Polícia Militar que tem feito de tudo para atender nossos pedidos; e essa ajuda é recíproca e muito importante. Da nossa parte buscamos melhorar a imagem dos policiais perante a comunidade além de divulgar a importância de se fazer o boletim de ocorrência”, exemplifica Rodrigo.

Rodrigo destaca a importância da participação da comunidade para o fortalecimento do Conseg, já que todos os participantes são moradores voluntários que buscam melhorar a segurança de toda uma região. “Todos podem participar. Seja através de nossa página e do grupo no Facebook, nos grupos de WhatsApp ou ainda das reuniões que ocorrem no espaço cedido pela Faculdade ESIC, a próxima e será a última reunião desta gestão (biênio 2017-19) e acontecerá no dia 04 de junho às 19h30.”, finaliza.