Confluência para a arte que vibra através das cores

Artista apresenta uma exposição inédita com obras escolhidas pelo público e que representam diversos momentos da carreira, mas que trazem em comum as cores

Transformar alegrias em cores pode parecer um processo fluido, mas dar cor a dor é um processo artístico muito individualizado. Entretanto é dando cor as alegrias, tristezas, dificuldades e superações que a artista plástica Ercy Zendim constrói sua arte.

E esta a mensagem presente em “Confluência”, a nova exposição da artista. “Da abstração pictórica ao figurativo, formas que aparecem e desaparecem entre as pinceladas, tendo um ponto comum as cores que se repetem”, destaca a artista.

Ercy Zendim percebeu que mesmo em momentos diferentes, em propostas distintas e técnicas variadas o que convergia sua obra para um mesmo ponto em comum era a alegria de cores. “E quando identifiquei isto tudo fez muito sentido, já que a missão da minha arte é alegrar a vida das pessoas, é desta forma que eu quero que elas sejam tocadas”, conta.

A exposição

A escolha das obras para a exposição foi criada a partir de uma pesquisa com um grupo de amigos que escolheram três de seus trabalhos e, foram expostos, os mais votados. “Meu objetivo foi ouvir a opinião das pessoas e apresentar uma arte acessível a todos”, explica.

Ao todo 37 telas de diversas séries já criadas pela artista foram escolhidas para retratar vários momentos. Usando técnicas mistas ela traz acrílica sobre tela, oil ball, tecidos, pastel oleoso e guardanapos de papel.

Sobre a artista

Nascida em Agudos, São Paulo, Ercy Zendim adotou Curitiba como cidade após passar por várias cidades do Brasil e do mundo. Foi aos 26 anos que ela despertou para a arte e passou a se descobrir em várias técnicas e estilos, sendo constantemente influenciada pelos lugares que morou e conheceu. É graduada em Licenciatura em Artes Plásticas e pós-graduada em Artes Visuais, Cultura e Criação em COR: História, Ciência e Arte. “A arte é libertadora e permite que eu transmita tudo que me habita. Com o meu trabalho procuro levar alegria para a vida das pessoas entendendo que cada ser humano é único, assim como cada tela que faço”, finaliza.

A obra de Ercy é vibrante, expressiva e lúdica transmitida numa linguagem contemporânea que vai do figurativo ao abstrato e utiliza cores fortes e alegres.

É possível acompanhar o trabalho da artista pelo Instagram @ercy_zendim ou www.facebook.com/ercyzendimartista