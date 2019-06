Profissionais são capacitados para prevenir uso de drogas nas escolas

Compartilhe!

O Governo do Paraná promove dois dias de capacitação para profissionais que vão atuar com a prevenção ao uso drogas nas escolas de Ensino Médio do Estado. O trabalho acontece em apoio ao Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas, criado pelo Ministério Público do Paraná. Participam promotores de justiça, pedagogos e profissionais da área de Saúde Mental das 22 Regionais de Saúde.

Esses profissionais serão facilitadores em rodas de conversa a serem realizadas em 33 escolas estaduais, com a participação de alunos que devem se tornar disseminadores desse conhecimento. Essa dinâmica acontecerá na última semana deste mês de junho, sempre com a presença de um coordenador de saúde, um promotor e um pedagogo.

“Por ser um assunto tão espinhoso, é necessária uma abordagem bem planejada e efetiva”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, na abertura do curso de capacitação, que acontece nesta segunda e terça-feira (17 e 18).

O coordenador do Projeto Semear, promotor de Justiça Guilherme de Barros Perini, explicou que a atividade faz parte do programa Junho Paraná sem Drogas, instituído pela Lei Estadual nº 19.121/2017. A proposta é fomentar o protagonismo juvenil na discussão e prevenção do uso de drogas no segundo semestre deste ano.

O secretário Beto Preto acrescentou que a intenção é levar aos municípios essa política de enfrentamento ao uso de drogas para que também as escolas municipais participem e amplifiquem a discussão, fazendo com que o projeto tenha êxito na multiplicação da informação.

Além da Secretaria da Saúde e do Ministério Público, as secretarias estaduais da Educação e do Esporte e da Justiça, Família e Trabalho também apoiam o evento.