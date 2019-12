Compartilhe!

Colégio Pirâmide do Saber firma parceria o Colégio Vila Militar para oportunizar aos alunos uma educação mais completa para um mundo cada vez mais competitivo

É para resgatar os valores de cidadania, civismo e patriotismo com as bases filosóficas da hierarquia e da disciplina, que o Colégio Pirâmide do Saber, localizado no Hauer, firmou uma parceria com o Colégio Vila Militar para o ano de 2020. “A parceria será muito positiva, especialmente pela qualidade do ensino, estrutura, organização e valores”, explica Marta Alice Deimiling Kaminski, Diretora Geral da instituição de ensino.

Segundo a Diretora, “o Colégio Vila Militar oferecerá aos alunos a melhor educação dentro dos princípios militares, preparando as crianças e adolescentes para os desafios de um futuro cada vez mais competitivo”.

Marta explica que a parceria foi viabilizada após muita análise e estudo. Os 37 anos de trabalho do Colégio Pirâmide do Saber também corroboraram para que a proposta fosse aprovada. “A metodologia pedagógica permanece a mesma, a inovação será a nomenclatura policial- militar baseada na hierarquia, disciplina e a conduta moral do aluno”, explica.

Pirâmide do Saber

Sempre preocupados em desenvolver os valores humanos e cristãos que envolvem solidariedade, fraternidade, respeito e ética nas relações e na convivência ecológica e cívica, a instituição preza pela disciplina e organização, além de reconhecer a importância da presença da família. “Transformamos as horas na escola em boas aprendizagens que certamente transformarão o mundo em um lugar melhor para todos”, conta Marta.

O colégio tem uma infraestrutura com capacidade para atender 300 alunos no período matutino e 300 alunos no período vespertino. As séries são divididas em Educação Infantil, Fundamental I e II e Ensino Médio.

Para o próximo ano, os alunos do Pirâmide do Saber podem continuar esperando um ensino de muita qualidade. “Nosso compromisso é um fazer pedagógico com a segurança de uma visão comprometida com o presente e com o futuro, por isso investimos nas relações humanas, na cidadania e na vivência de princípios morais e éticos”, finaliza.

Serviço

Colégio Pirâmide do Saber

Rua Prof. José Nogueira dos Santos, 901 – Hauer

Telefone: (41) 3276-0161

www.piramidedosaber.com.br