Empresários da Regional Boqueirão se reúnem com Prefeito de Curitiba

Prefeito Rafael Greca destacou as principais ações e programas feitos pela administração municipal na região. O evento aconteceu no salão do Sest/Senat do Boqueirão

Recebido por 160 empreendedores de diversos setores dos bairros Hauer, Boqueirão, Xaxim e Alto Boqueirão, o Prefeito Rafael Greca destacou as melhorias feitas na região, que também contribuem para os negócios de cada empresário local.

Na véspera do lançamento da programação do Natal de Curitiba, que visa fomentar o turismo e o comércio na cidade, Greca passou uma mensagem de incentivo aos empresários. “Não podemos ter medo, temos de avançar e vamos nos afirmar cada vez mais como a mais inovadora, a mais inteligente e a mais humanitária das cidades do Brasil”, destacou o prefeito.

A empresária Juliane Teixeira, 42 anos, que coordena o Multi Centro de Educação, no Boqueirão, considerou a iniciativa do prefeito em apresentar as realizações do Poder Executivo uma forma de demonstrar sua preocupação com os bairros. “Quando temos um Prefeito que mostra que tem cuidado do bairro, faz com que as empresas queiram permanecer aqui”, disse.

Melhorias

Entre as benfeitorias que a região ganhou, lembrou Greca, estão, o asfalto novo em 48 ruas, a instalação de seis novos semáforos, as reformas do Parque Náutico e as obras de macrodrenagem do Rio Pinheirinho, no Hauer, e a drenagem a pedido dos moradores na Rua Tenente Tito Teixeira (596 metros de tubulação de grande porte).

O empresário Clamir Pedroso de Abreu, 74 anos, proprietário da Imóveis Pedroso e Abreu, no Hauer, diz estar impressionado com as mudanças na região em que tem seu negócio há 50 anos. “Nas ruas onde antes era uma colcha de retalhos agora é um cobertor. O prefeito vir aqui nos contar tudo o que tem sido feito com a verba pública foi perfeito. Hoje fiquei sabendo muita coisa sobre o meu bairro que eu não sabia”, disse Abreu.

Saúde e Educação

Também foram realizados investimentos em Saúde, com a criação do Aplicativo Saúde Já, o Programa Escute Seu Coração, as revitalizações das Unidades de Saúde Jardim Paranaense, Eucaliptos e Hauer e a renovação da frota do Samu. Já na educação, as melhorias foram especialmente a implementação de quatro Faróis do Saber Inovação na Regional Boqueirão – Mário Quintana, Albert Einstein, Camões e Fernando Pessoa, também foram citadas.