Coronavírus e impacto para empresas

Contabilidade Consultiva atua junto aos empresários fornecendo informações e ajudando em medidas para minimizar os impactos da crise.

O Brasil e o mundo – e consequentemente – as empresas vivem um momento de incertezas decorrentes da pandemia de Coronavírus. Com isso, as rotinas das organizações estão tendo de ser adaptadas das mais diversas formas: desde parte dos funcionários trabalhando em home-office, a eventos sendo remarcados e a reuniões antes presenciais, sendo realizadas via videoconferência. O comércio também é afetado com uma menor circulação de pessoas às ruas e consequentemente consumindo menos.

No caso da Escrilex Contabilidade, grande parte dos nossos colaboradores estão trabalhando de casa. A eles, está sendo oferecido apoio e condições técnicas, com a instalação dos softwares necessários, para que nenhum dos nossos prazos junto aos nossos clientes sejam alterados até que a situação se normalize.

Trata-se de um momento em que o papel da contabilidade consultiva se torna ainda mais relevante diante de um cenário de dúvidas, onde anúncios de novas medidas pelo governo surgem a todo momento, desafios para manter o quadro de funcionários, ajustes de prazos e novas demandas de controle fiscal, financeiro e contábil por parte das organizações.

Esse é um tempo de desafio e que exige muito trabalho. Por isso, os consultores da Escrilex têm atuado, seja internamente ou trabalhando de casa, recebendo todas as dúvidas e solicitações dos nossos clientes por e-mail ou por Skype para retorno.

Esperamos que esses esforços extras ajudem as empresas a encontrarem maneiras de enfrentar esse momento até que o esperado controle e cura aconteçam. Recomenda-se que este seja um tempo de manter a austeridade nas empresas. Sem dúvidas, o controle e a contabilidade consultiva somam no sentido de minimizar os impactos disso tudo.

Mantemo-nos na expectativa de novos anúncios das autoridades públicas sobre o funcionamento de todas as atividades empresariais para termos prontamente todas as informações necessárias em nossos atendimentos.