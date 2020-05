A Rua Pastor Polito é a oitava via do Alto Boqueirão a receber asfalto novo dentro do atual programa de pavimentação.

Pastor Antonio Pólito ganha 1,2 km de asfalto novo Compartilhe! A Prefeitura entregou a revitalização de mais umarua no Alto Boqueirão. São 1.200 metros de asfalto novo na Rua Pastor Pólito no trecho entre as ruas Januário Alves de Souza e Wilson Dacheux Pereira. As equipes da Prefeitura finalizaram os trabalhos de fresa e recape na rua que é importante ponto de ligação no bairro por onde passam quatro linhas de ônibus: Menonitas, Jardim Paranaense, Osternack e Zoológico. Já foram revitalizadas as ruas Antônio Zak, Mirador, Nair Ferraz Cazelatto, Wilson Dacheux Pereira, Dos Pioneiros, Eduardo Pinto da Rocha, Danilo Pedro Scheiner e o acesso ao Zoológico. Nos quatro bairros da Regional Boqueirão (Xaxim, Hauer, Boqueirão e Alto Boqueirão), a Prefeitura de Curitiba revitalizou 33 quilômetros de asfalto desde o início de 2017. asfalto prefeitura de Curitiba Regional Boqueirão Compartilhe!